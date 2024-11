18 Am Schluss regnete es in der Neuen Tonhalle in Villingen silbern – die Sportlerinnen und Sportler des Jahres sind gewählt. Foto: Birgit Heinig

Eine Fachjury, die Vereine und die Leser des Schwarzwälder Boten/Die Neckarquelle haben sie gewählt: Bei der Sportparty wurden am Samstagabend in der Neuen Tonhalle in Villingen die Sportlerinnen und Sportler des Jahres aus der Doppelstadt gewürdigt.









. In vier Kategorien gab es wieder Sieger und Platzierte, denen der Sportverband VS in Kooperation mit dem städtischen Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS) seit Jahren in Form der Sportparty eine würdigende Plattform bereitet.