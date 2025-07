Sportliches Wochenende in Hornberg: Handballturnier mit Partystimmung

1 Die Stadtmeister der Herren und der Damen Foto: TV Zum 150-jährigen Jubiläum des TV gab es dieses Jahr die Baden-Media-Kultparty.







Rundherum zufrieden blickt Luca Weisser vom TV Hornberg auf das Freestyle Handball Turnier am vergangenen Wochenende zurück: „Schon das Wetter war perfekt, am Sonntag war es schon sehr heiß, aber alles noch im Rahmen.“ Bis auf eine Verletzung sei man „gut durchgekommen, das DRK habe ruhige Tage gehabt.“ Insgesamt fielen in dem Turnier 966 Tore in 84 Spielen. Bemerkenswert sei die Treue des THC (Tobys Handball-Club“, der seines Wissens bereits zum 30. Mal am Turnier teilnahm, erzählt Luca Weisser.