Hausen verwandelte sich einen Tag lang in ein Fest der Freude und des Miteinanders.

Bei strahlendem Sonnenschein erlebten Groß und Klein einen unvergesslichen Tag, der im Zeichen von Spiel, Spaß und Sport stand.

Der Tag begann mit einem Triathlon im Freibad in Rottweil. Um 13 Uhr starteten die Athleten in den Wettkampf; sie mussten 100 Meter schwimmen, vier Kilometer Radfahren und vier Kilometer laufen. Die Rad- und Laufstrecke wurde von engagierten Streckenposten und der Feuerwehr abgesichert, so dass alle Teilnehmer sicher ins Ziel kamen.

Kinderolympiade mit allen

Glücklich und erschöpft, aber vor allem stolz, erreichten die Sportler das Ziel – ein Beweis für den Teamgeist und die Begeisterung für den Sport. Nach dem Triathlon ging es ab 14.30 Uhr sportlich weiter: Die Kinderolympiade lockte Familien aus nah und fern an. Mutter, Vater, Oma und Opa traten gemeinsam mit ihren kleinen Sportlern an, um sich in verschiedenen Disziplinen zu messen. Der Spaß war riesig, die Kinder strahlten vor Freude – ein „Highlight“ für alle.

Den krönenden Abschluss bildete die Party mit der Absperrband, die der Hausener Halle ordentlich einheizte. Die Stimmung war ausgelassen, die Feierlaune groß – hier wurde bis in die späten Abendstunden ausgelassen gefeiert. Jeder entdeckte im Verlauf des Abends seinen eigenen rhythmischen Hüftschwung.

Solche Veranstaltungen zeigen, wie viel Freude Gemeinschaft und Sport bringen können.