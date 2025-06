Das Hauptfeld war gespickt mit namhaften Topathleten aus der Region sowie vielen Hobbyläufern. Hunderte Besucher verteilten sich hinter den Absperrungen und über die Strecke verteilt, um die Athleten anzufeuern.

Bei den Herren lieferten sich die Topfavoriten Omar Tareq und Simon Stützel einen Zweikampf. Bei sommerlichen Temperaturen legte das Spitzenduo ein enormes Tempo vor. Beim ersten Durchlauf im Zielbereich nach fünf Kilometern schnellte das Stimmungsbarometer kräftig nach oben, als Tareq und Stützel im Windschatten und mit einer Durchgangszeit von 15:02 Minuten auf das zweite Teilstück gingen. Nach sechs Kilometern konnte Stützel dem enormen Tempo von Tareq nicht mehr Schritt halten und musste etwas abreißen lassen – 2022 war es umgekehrt. „Das Tempo war extrem hoch und ich habe gemerkt, dass ich etwas rausnehmen muss“, so Stützel nach dem Lauf. Getragen von der lautstarken Kulisse stürmte Tareq in Richtung Ziel. Die bisherige Bestmarke von Stützel unterbot er um 17 Sekunden und durfte sich im Ziel in einer Endzeit von 30:24 Minuten feiern lassen. Damit war er vier Sekunden schneller als bei seiner im Februar in Payerne aufgestellten persönlichen Bestzeit über die zehn Kilometer auf der Straße.

Auch wenn es nicht zur Wiederholung seines Titels von 2022 gereicht hatte, musste Stützel nicht enttäuscht sein. Er zeigte eine starke Leistung und lief mit 30:41 Minuten die gleiche Zeit wie bei seinem damaligen Streckenrekord in Seelbach. In guter Verfassung präsentierte sich auch Lukas Borghardt , der in 32:41 Minuten seinen dritten Platz aus dem Jahr 2023 bestätigte.

Bei den Damen lief die mehrfache deutsche Vizemeisterin und Marathon-Topläuferin Melina Wolf vom Start weg ein Rennen gegen die Uhr. Nach fünf Kilometern hatte sie bereits 1:17 Minuten Vorsprung zwischen sich und Valerie Moser vom Running Team Ortenau gebracht. Der Jubel über den Rekordlauf von Tareq war noch nicht richtig verhallt, da eilte Wolf in in Richtung Ziel. Und auch sie brannte eine neue Sonnwendlauf-Bestzeit in den Asphalt, pulverisierte den zehn Jahre alten Rekord von Svenja Abel um 38 Sekunden und steht nun mit ihrer Endzeit von 34:11 Minuten auf der Rekordtafel. Über Platz zwei der Frauenwertung freute sich Moser (37:23), das Treppchen komplettierte Jette Hansen aus Offenburg in 40:01 Minuten.

Wolf verteilte einige Komplimente: „Es war ein richtig tolles Erlebnis, hier in Seelbach bei dieser super Stimmung und Organisation zu laufen. An der gesamten Strecke haben die Zuschauer uns Läufer angefeuert. Wenn man sieht, was gerade hier im Zielbereich los ist – das ist spitze und macht riesig Spaß.“ Teamkollege Stützel ergänzte: „Was hier in Seelbach geschaffen wurde und wie der ganze Ort mitfeiert, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ich war schon bei vielen Läufen am Start, aber so etwas wie beim Sonnwendlauf erlebt man deutschlandweit in dieser Form nur ganz selten.“

Bereits am Nachmittag hatten die Kleinsten bei den Kinder- und Bambiniläufen ihren ganz großen Auftritt. Vor dem Hauptlauf setzte sich um 19 Uhr zum dritten Mal der Charity Run „Lauf los“ mit 126 Teilnehmern in Bewegung. Gelaufen wurde ein Teil der Sonnwendlauf-Originalstrecke über drei Kilometer und ohne Zeitmessung zugunsten der „Initiative für unsere Kinder- und Jugendklinik Freiburg“

Strahlende Gesichter gab es nach Ende der Veranstaltung beim Orga-Team um Thomas May vom ausrichtenden TV Seelbach. „Es war ein grandioser Renntag mit gleich zwei neuen Streckenrekorden im Hauptlauf“, so May.

Auch Bürgermeister Michael Moser, der in der Staffel mit seiner Frau Sarah auf die Strecke ging und die Gewinner aller Läufe auszeichnete, freute sich. „Der Sonnwendlauf ist eines der Highlights im Jahreskalender unserer Gemeinde. Es war wieder ein unvergessliches Erlebnis, die Stimmung und Begeisterung auf und neben der Strecke miterleben zu dürfen.“

Herren:

Der erste Platz ging an Omar Tareq (Lauffreunde in Freiburg, 30:24 Minuten), gefolgt von Simon Stützel (LG Region Karlsruhe, 30:41) und Lukas Borghardt (TV Bad Säckingen, 32:41).

Damen: Den Sieg holte Melina Wolf (LG Region Karlsruhe, 34:11), gefolgt von Valerie Moser (Running Team Ortenau, 37:23) und Jette Hansen (Offenburg, 40:01).

Staffel Männer: Den Sieg holten Sebastian Gnädig und Aaron Bischler (Running Team Ortenau, 35:09), gefolgt von den Duos Jonas Schwendemann/Maximilian Große (Running Team Ortenau, 38:05) und Kilian Grüb/Casimir von Hatzfeld (Power Paar, 40:15).

Staffel Frauen: Platz eins sicherte sich das Duo Teresa Armbruster/Heidemarie Schoch (Team Heidi/Teresa, 43:44), gefolgt von Juliana Zehnle/Katharina Zehnle (Running Team Ortenau, 44:24) sowie Jennifer Juchheim/Petra Edte (Julabo Team 7, 49:22).

Staffel Mixed: Den Sieg holte das Team Merhawi Micael/Meike Freudenreich (Roadrunners Südbaden, 35:36), es folgten Clement Bernard/Judith Taurel (Team Physioschule Lahr 2, 40:25) und Marco Utz/Verena Utz (Running Team Ortenau, 42:09)