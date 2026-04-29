Sportliches Ehrenamt: SV Eutingen im DFB-Pokal dabei

Zahlreiche Mitglieder kamen zur 79. Mitgliederversammlung des SVE in der „Auszeit“ zusammen.
Kassierer Wolfgang Nesch präsentierte ein finanziell solides Jahr 2025 und verwies auf wichtige Modernisierungen: „Wir haben erhebliche Investitionen in die Infrastruktur getätigt, beispielsweise das Projekt Krempel Tempel oder die Sanierung der Hebeanlage.“ Diese Projekte seien vor allem dank der tatkräftigen Unterstützung der Mitglieder realisiert worden. Hierüber informiert der SVE in einer Mitteilung.