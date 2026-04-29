Sportliches Ehrenamt: SV Eutingen im DFB-Pokal dabei

Kassierer Wolfgang Nesch präsentierte ein finanziell solides Jahr 2025 und verwies auf wichtige Modernisierungen: „Wir haben erhebliche Investitionen in die Infrastruktur getätigt, beispielsweise das Projekt Krempel Tempel oder die Sanierung der Hebeanlage.“ Diese Projekte seien vor allem dank der tatkräftigen Unterstützung der Mitglieder realisiert worden. Hierüber informiert der SVE in einer Mitteilung.

159 Kindern und Jugendlichen in 14 Teams Für die Jugendleitung berichtete Eva Stoll von einer starken Abteilung mit 159 Kindern und Jugendlichen in 14 Teams. Sie betonte: „Dank unserer 35 Trainerinnen und Trainer können wir ein tolles Angebot auf die Beine stellen. Wir ermutigen weitere Vereinsmitglieder, sich im Jugendbereich zu engagieren.“ Sie hob Events wie das EdeCUP Rentschler Jugendturnier, den Tag des Mädchenfußballs und den Bambini-Spieltag hervor.

Die Volleyball-Gruppe, so Rainer Busch, spielt immer freitags. In der Abteilung Frauenfußball vermeldete Carolin Schimpf historische Erfolge: Erstmals sind drei Teams im Einsatz. Nach dem Aufstieg der Frauen II stehen nun das Bezirkspokalfinale gegen die TSG Wittershausen sowie das WFV-Pokalfinale am 14. Mai gegen den VfB Stuttgart II an – gefolgt vom DFB-Pokal-Highlight im August.

Erfolgreiche Mischung aus Sport und Geselligkeit

Bei den Herren berichtete Patrick Sautter über 60 aktive Spieler. Während die erste Mannschaft um den Klassenerhalt in der Bezirksliga kämpft, ist die zweite Mannschaft in der Kreisliga B ein Spitzenteam. Die AD-AH-Gruppe, berichtete Raimund Sattler, pflegt derweil erfolgreich die Mischung aus Sport und Geselligkeit.

Der stellvertretende Bürgermeister Martin Kramer dankte dem SVE und stellte eine Sanierung der Eutinger Halle durch das Bundes-Sondervermögen in Aussicht. Vorstandsmitglied Sebastian Lazar schloss die Berichte mit einem Appell: „Wir haben sehr viele Personen, die ab und zu helfen. Aber wir haben nicht zu viele Personen, die dauerhafte Aufgaben übernehmen. Ausruhen ist keine Option. Wir müssen weiter hart daran arbeiten, dass der SVE ein breites und gutes Sportangebot auf die Beine stellen kann.“ Bei den Wahlen wurden alle Posten erfolgreich wiederbesetzt.