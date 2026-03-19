Sportliche Tradition pflegen: So war der Kreisschützentag in Rangendingen

Eine Ehrung jagte die nächste beim Kreisschützentag in Rangedingen. Hervorgehoben wurde zudem die Bedeutung des Ehrenamts für die Gesellschaft.
Mit dem obligatorischen Fahneneinmarsch zu den Marschklängen des MV Rangendingen begann am vergangenen Samstag der Kreisschützentag des Schützenkreises Zollernalb in der Mehrzweckhalle Rangendingen. Während im ersten Teil die Feierstunde ablief, widmete sich der zweite Teil der Delegiertenversammlung mit üblichen Regularien. Kreisoberschützenmeister (KOSM) Wolfgang Musch eröffnete diesen Festakt, beglückwünschte den Jubiläumsverein SV Rangendingen zu dessen 100-jährigem Bestehen und übergab als Präsent eine signierte Statuette. Seinen Willkommensgruß richtete er an die anwesenden Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Schießsport.