Sportliche Möglichkeiten: Dieses neue Schmuckstück gibt es in Waldmössingen

Dieses neue Schmuckstück gibt es in Waldmössingen

1 Der neue Ballpark Waldmössingen mit dem Beachvolleyballfeld (hinten) wird am Wochenende eingeweiht. Foto: Stephan Wegner Etwas Neues gibt es in Waldmössingen: Der Sportverein hat den Weiherwasen-Ballpark eröffnet, der viele neue Möglichkeiten bietet.







Link kopiert



Auch die Tennisplätze sind längst wieder top in Schuss, weshalb sie kräftig genutzt werden. Die erste offizielle Veranstaltung ist bereits am Samstag, 26. Juli, mit dem SVW Volleyballturnier, wo sich Viererteams duellieren können. Beginn des Turniers ist um 9 Uhr, das Finale ist gegen 18 Uhr eingeplant. Zum Parken sollten die Parkplätze an der Kastellhalle genutzt werden.