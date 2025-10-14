„Sportliche Krise“: SC Neubulach trennt sich von Trainer Borgia

Nach sieben Ligaspielen ohne Sieg zieht der SC Neubulach die Reißleine: Spielertrainer Julian Borgia und der Sportclub gehen nun getrennte Wege.
Vergangene Saison wurde der SC Neubulach Fünfter in der Kreisliga A und konnte im Bezirkspokal erst im Viertelfinale vom späteren Finalisten TSV Möttlingen gestoppt werden. Aktuell ist jedoch der Wurm drin: Nach sieben Spielen ist der Sportclub noch immer ohne Sieg und damit Vorletzter der Staffel 2 der Kreisliga A. Und im Bezirkspokal musste er bereits in der Quali-Runde nach einem 2:4 gegen die SF Gechingen II die Segel streichen. Konsequenz: Spielertrainer Julian Borgia und der SC Neubulach gehen nun getrennte Wege.