St. Georgen verwandelt sich in eine Festmeile

1 Mit dem Stadtfestlauf beginnt das zweitägige Fest in der St. Georgener Innenstadt. (Archivfoto) Foto: Stadtverwaltung

Spiel, Spaß und Unterhaltung verspricht das 50. Stadtfest in St. Georgen. Verbunden wird das Fest-Wochenende mit dem Stadtfestlauf. Zum Jubiläum erwartet die Besucher außerdem eine Vielzahl an Höhepunkten.









Am Samstag, 6. und Sonntag, 7. Juli, findet in St. Georgen das 50. Stadtfest mit dem verbundenen Stadtfestlauf statt. Die Innenstadt verwandelt sich in eine große Festmeile und bietet jede Menge Spiel, Spaß und Unterhaltung für Besucher jeden Alters.