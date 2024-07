33 Hervorragendes Wetter und gute Laune – die rund 200 Kinder zeigten sich am Montagmorgen hochmotiviert. Foto: Yannick Wegner

In Paris kämpfen Athleten aus aller Welt um Medaillen – in Schramberg tun ihnen das rund 200 Kinder in verschiedenen Sportarten gleich.









Link kopiert



Was in Paris im Eiffelturm-Stadion, der Elancourt-Hügel, das Stade de France oder in Le Bourget und der La Defense Arena ausgetragen wird, findet im Kleinen in dieser Woche im Stadion Sulgen, an der Falkenstein, in der Kreissporthalle und im Badschnass ein Pendant in Schramberg.