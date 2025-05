„Sportliche Erfolge und kreative Köpfe“: Friesenheimer werden für ihre besonderen Leistungen bei Gala geehrt

1 Rund 250 Menschen kamen zur Friesenheim-Gala in die Auberghalle nach Oberschopfheim, um erfolgreichen Bürgern zu gratulieren. Foto: Bohnert-Seidel

Den Sportlern und Kulturschaffenden in der Gemeinde zollte Bürgermeister Erik Weide bei der Friesenheim-Gala großen Respekt . Knapp 90 Menschen wurden in diesem feierlichen Rahmen in der Auberghalle in Oberschopfheim geehrt.









„Heute Abend feiern wir nicht nur sportliche Erfolge oder kulturelle Glanzlichter, wir feiern die Menschen dahinter und das, was uns als Gemeinde verbindet: den Einsatz füreinander, das Miteinander, das Nicht-nur-Mitmachen, sondern aktiv gestalten“, erklärte Bürgermeister Erik Weide vor den knapp 250 Gästen, die in die Auberghalle in Oberschopfheim gekommen waren. In jedem Jahr sei die Friesenheim-Gala ein neuer Aufbruch, ein Blick zurück auf beeindruckende Leistungen und ein gleichzeitiger Blick nach vorne voller Motivation, Stolz und Gemeinschaftsgefühl.