Bürgermeister Bruno Metz – selbst leidenschaftlicher Radsportler – war die Begeisterung am Dienstag im Bürgersaal ins Gesicht geschrieben. Zum vierten Mal beteiligte sich Ettenheim an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“. Auch in diesem Jahr belegte die Barockstadt im Kreisvergleich – hinter Offenburg mit mehr als 62 000 Einwohnern – Platz zwei unter 41 teilnehmenden Gemeinden. Mit insgesamt 265 683 in drei Aktionswochen geradelten Kilometern schaffte Ettenheim mit insgesamt 1396 Teilnehmern nicht nur rund 100 000 Kilometern mehr als im vergangenen Jahr, sondern holt sich im Pro-Kopf-Ranking des Ortenaukreises sogar den ersten Platz.

In den ersten Jahren startete die Aktion immer unmittelbar nach den Sommerferien. Doch in diesem Jahr fand das Stadtradeln erstmals im Frühjahr statt, wohin der Rathauschef bei der in Ettenheim üblichen Preisverleihung blickte.

Insgesamt wurden 43 Tonnen CO₂ eingespart

So habe es überall Rekorde gegenüber den Vorjahren gegeben: Bürgerschaft, Schulen, Vereine, Firmen – alle würden das Stadtradeln längst als bewussten Beitrag zur Umweltschonung wahrnehmen. „Mit der letztendlich erbrachten Leistung wurden 43 Tonnen CO₂ im Vergleich zu Autofahrten eingespart“, bezifferte Metz bei der Siegerehrung die Reduktion des Schadstoff-Ausstoßes.

Besonders beeindruckte den Rathauschef nach dessen Worten, wie Teamgedanke und Fair Play die Radsportler beseelte. Dabei hätten vielfältige Sonderveranstaltungen die Motivation zum Mitmachen gefördert: die Auftakttour des Seniorenrats, dessen E-Bike-Sicherheitstraining, das Techniktraining von Weltmeister Dominik Oswald im Steinbruch, die Radtour des Teams Ettenheimweiler, die Bike-Repair-Aktion im Rohanhof mit dem Radhaus Schulz sowie die Mountainbike-Tour der TG Altdorf für Jugendliche.

15 weitere Preise für Radler wurden ausgelost

Ausdrücklichen Dank zollte Metz einer Vielzahl von Sponsoren aus der Ettenheimer Geschäftswelt. Längst sei das Stadtradeln zum Wettbewerb aller Generationen geworden. Er hoffe, dass bei allen Beteiligten der Spaß an der Aktion so groß ist, dass Ettenheim auch im kommenden Jahr Beachtliches im Vergleich auf Kreis und Bundesebene zu leisten imstande sein wird. Neben den zahlreichen Auszeichnungen für die Siegerleistungen konnte Bürgermeister Metz auch in diesem Jahr wieder 15 Preise aus einer von den Betrieben gesponserten Verlosungsaktion an verschiedene Radler aushändigen.

Info: Die Gewinner der verschiedenen Kategorien

Teilnehmer mit den meisten Kilometern (km) absolut:

Tom Schwier, Heimschule (2122 km); Hannes Kranich, Heimschule, (2004 km); Florian Müller, städtische Kitas, (1547 km) Schüler mit den meisten Kilometern:

Tom Schwier, Hannes Kranich, Til Trahasch (1237 km) – alle Heimschule Teams mit den meisten Kilometern absolut:

Heimschule St. Landolin (115 344 km); Städtisches Gymnasium (48 695 km); Team Ettenheimweiler (14 603 km) Beste Schülerteams der teilnehmenden Schulen:

Klasse 9 b Heimschule (10 442 km); Klasse 5 b städtisches Gymnasium (5458 km); Klasse 6 e August-Ruf-Bildungszentrum (1471 km) Beste Gruppenteams:

Seniorenrat (12 660 km); Talblickbiker (6940 km); Natur- und Montessori-Schule (5937 km)