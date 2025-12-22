Sportlerin des Jahres 2025: Können Sie sich über Platz zwei freuen, Darja Varfolomeev?

Die Titelverteidigerin wird diesmal knapp geschlagen: Sportgymnastin Darja Varfolomeev belegt hinter Biathletin Franziska Preuß Rang zwei – und spricht über ihre nächste Prüfung.
Darja Varfolomeev (19) weiß, wie sich ein Sieg bei der Wahl der Sportlerinnen des Jahres anfühlt. 2024 wurde sie, nach ihrem Olympia-Triumph in Paris, auch bei der Gala des deutschen Sports in Baden-Baden mit der goldenen Trophäe ausgezeichnet. Allerdings hat die Sportgymnastin aus Fellbach-Schmiden nun schon zum zweiten Mal die Erfahrung einer höchst knappen Niederlage gemacht. 2023 verlor sie mit 1255:1276 Stimmen gegen Denise Herrmann-Wick, und auch diesmal lag eine Biathletin hauchdünn vor ihr. Weltmeisterin und Gesamtweltcup-Siegerin Franziska Preuß, die aufgrund des Weltcups im französischen Le Grand-Bornand nicht in Baden-Baden war, erhielt 1749 Stimmen, Darja Varfolomeev 1701. Unglücklich war die Athletin, die bei der WM in Rio de Janeiro fünf Titel geholt hatte, trotzdem nicht.