Sportlerempfang: Jede Menge Auszeichnungen im Blauen Salon in Wolfach

Im Rathaus fand die fünfte Auflage des Sportlerempfangs statt. Geehrt wurden die Besten beim „Stadtradeln“ sowie die erfolgreichsten Sportler des vergangenen Jahres.

Handball, Volleyball, Kegeln, Fahrradfahren, Badminton und Tanz: Quer durch die Sportarten sammelten Wolfacher Athleten im vergangenen Jahr Erfolge. Beim Sportlerempfang wurden sie dafür im Rathaussaal gewürdigt. Sportler, Vorstände, Trainer und Gemeinderäte begrüßte Bürgermeister Thomas Geppert laut Mitteilung aus dem Rathaus zum fünften Sportlerempfang im Blauen Salon.

Sportliche Erfolge seien weit mehr als körperliche Fähigkeiten: „Sport passiert im Kopf.“ Gleichzeitig sei er ein wichtiger Bestandteil für die Balance von Training, Alltag und Leben. Geppert würdigte das vielfältige Engagement der Vereine in Wolfach.

Sport leiste einen bedeutenden Beitrag für Fairness und Respekt, biete Raum für Integration und ermögliche Menschen mit und ohne Handicap ein gemeinsames „neues Zuhause“ in den Sportgemeinschaften. Besonders dankte er allen Ehrenamtlichen, die durch ihre Arbeit die Jugend- und Nachwuchsarbeit sowie das Vereinsleben erst möglich machten.

Von Kegeln über Radfahren bis hin zu Volleyball

Erster Programmpunkt war die Ehrung der Stadtradler (Hintergrund). Außerdem wurden erfolgreiche Junioren mit besonderen Leistungen und Titeln aus der vergangenen Saison geehrt. Emily König wurde mit dem Auswahlteam KV Schwarzwald der Sportkegler in der Altersklasse U14 Deutsche Meisterin in München.

Ben Böhler spielt als Torwart schon die zweite Saison erfolgreich in der Jugendhandball-Bundesliga für den TV Balingen-Weilstetten. Luan Wolber ist National-Kaderspieler in der Badminton-U17 und wurde im Doppel Deutscher Meister. Sein Bruder Lasse Wolber ist ebenfalls Kaderspieler im Badminton und laut Mitteilung die Nummer 1 der A-Rangliste U13.

Für eine besondere Sportart – den Hip-Hop – begrüßte Geppert Realschülerin Alicia Ribeiro dos Santos. Sie erreichte im Solo-Wettbewerb Urban im Juni 2025 bei den DAT-Hip-Hop-Meisterschaften in Freudenstadt den Meistertitel.

Sportler durften sich in Jahrbuch der Stadt eintragen

Mit der Formation „Jumble“ mit 21 Tänzerinnen erreichte sie den ersten Platz und den Deutschen Meistertitel der Junioren 2 (Altersklasse 15 bis 18 Jahre). Für seinen Erfolg als Cheftrainer der deutschen U23-Nationalmannschaft der Sportkegler wurde Axel Schondelmaier geehrt. Sein Team wurde in Österreich Weltmeister.

Weitere Ehrungen galten Mannschaftserfolgen: Die Quattro-Volleyballmannschaft wurde zum zweiten Mal in Folge südbadischer Meister. Die erste Herrenmannschaft der SG Gutach/Wolfach hat den Aufstieg in die Südbadenliga geschafft.

Und die Sportkegler der SG Wolfach/Oberwolfach haben die letzte Saison mit einem Sieg gemeistert und spielen weiter in der zweiten Bundesliga. Zum Abschluss durften sich alle Sportler feierlich in das Jahrbuch der Stadt eingetragen.

Beste Einzel- und Teamstarter wurden geehrt

178 Teilnehmer legten beim Stadtradeln in Wolfach in 17 Teams insgesamt 41 140 Kilometer zurück (wir berichteten). Als bester Einzelradler wurde Lehrer Alexander Retze (Gundelfingen) vom Team Berufliche Schulen Wolfach mit 1264 Kilometern geehrt. Martin Merk (Offenes Team Wolfach) belegte den zweiten Platz mit 1168 Kilometern. Dritter in der Einzelwertung wurde Thilo Schwarz (Oberwolfach) vom Team Bike-Park mit 1153 Kilometern. Für die Team-Wertung legte die Stadtverwaltung die Pro-Kopf-Leistung zugrunde. Damit wurde das Team Schmidt für Platzeins gekürt: Waltraud, Klaus und Patrick Schmidt aus Halbmeil legten zusammen 1567,4 Kilometer zurück, pro Kopf 522,5