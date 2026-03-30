Sportlerehrung und Sportlerwahl: Das sind die Sportler des Jahres 2025 in Rheinfelden

Mit einer feierlichen Veranstaltung stellte der Stadtsportausschuss Rheinfelden die zahlreichen Erfolge von Sportlern eindrucksvoll in den Blickpunkt der Öffentlichkeit.

Wie wichtig die Ehrung von Sportlern für den Stadtsportausschuss und die Stadt Rheinfelden ist, betonte der Vorsitzende des Ausschusses, Dieter Wild. Er begrüßte eine Vielzahl an Vertretern der Rheinfelder Sportvereine, Aktive wie auch Funktionäre, so auch zahlreiche Eltern, Freunde und Bekannte von jungen zu ehrenden Sportlern. Dazu kamen auch einige Gemeinderäte, Vanessa Hünerli als Abteilungsleiterin Schule & Sport sowie die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller.

Dank an den OB Lobende Worte richtete der Vorsitzende des Stadtsportausschusses an die Rheinfelder Stadtverwaltung an deren Spitze Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. „Du hast immer ein offenes Ohr, wenn es um die Belange des Sports in Rheinfelden geht. So auch in Bezug auf die finanzielle Unterstützung der Sportvereine“, sagte Wild an die Adresse des Rathauschefs.

Erfreut zeigte Wild sich darüber, dass auch die örtlichen Medien nach wie vor sehr ausführlich über sportliche Veranstaltungen in Rheinfelden und den Sport im Allgemeinen berichten würden, was nicht überall mehr der Fall sei. Dankesworte richtete er an die Sponsoren, die auch in diesem Jahr die Sportlerehrungen und die Sportlerwahl tatkräftig unterstützten.

An die zu Sportler gewandt, sagte der Vorsitzende des Stadtsportausschusses, dass im Rahmen der Feierstunde diejenigen geehrt würden, die im vergangenen Jahr – auch über die Stadtgrenzen – hinaus sportliche Spitzenleistungen erbracht hätten. Geehrt würden darüber hinaus auch diejenigen, die sich durch ihr ehrenamtliches Engagement besondere Verdienste um den Sport und die Stadt Rheinfelden erworben hätten.

Die Geehrten

Zur Nachwuchs-Sportlerin des Jahres 2025 wurde die Kunstradfahrerin Magdalena Weiß vom Radsportverein Herten gewählt. Weitere Ehrungen erfuhren bei den Nachwuchssportlerinnen des Jahres 2025 die Ringerinnen Arina Reim und Victoria Reim vom KSV Rheinfelden, die Kunstradfahrerin Isabel Glass und die Kunstradfahrerin Charlie Fröbel vom RSV Herten.

Zum Nachwuchs-Sportler des Jahres 2025 wurde der Ringer Jason Keil vom TuS Adelhausen gewählt.

Die für ihr Ehrenamt geehrten Personen mit OB Klaus Eberhardt (links im Bild) und Florian Kappstein und Elias Thanathetu (DLRG-Ortsgruppe Rheinfelden), Thomas Rist, Gaby Rist, (TV Rheinfelden) und Ralf Weber (Skizunft Rheinfelden). Rechts der Vorsitzende des Stadtsportausschusses, Dieter Wild. Nicht anwesend waren Peter Dörsch und Gerhard Klaus vom TV Rheinfelden. Foto: Heinz Vollmar

Darüber hinaus erfuhren der Ringer Louis Freiberg vom TuS Adelhausen, der Ringer Gregor Reim vom KSV Rheinfelden sowie der Rettungsschwimmer Valentin Specker von der DLRG Rheinfelden entsprechende Ehrungen.

Zur Nachwuchs-Mannschaft des Jahres 2025 wurden die Kunstradfahrerinnen Rebekka und Magdalena Weiß vom RSV Herten gewählt

Geehrt wurden außerdem die Jugendmannschaft U 14 der Leichtathletikabteilung des TV Rheinfelden sowie die erste und zweite Ringer-Jugendmannschaft des TuS Adelhausen.

Zur Sportlerin des Jahres 2025 wurde bei der Sportlerehrung die Ski-Rennläuferin Eva Höchst von der Ski-Alpin-Abteilung der Skizunft Rheinfelden.

Eine weitere Ehrung wurde der Ringerin Elena Brugger vom TuS Adelhausen zuteil. Zum Sportler des Jahres 2025 wurde der Ruderer Patrick Tannenberger vom Ruderclub Rheinfelden geehrt. Dies gilt auch für die Leichtathleten Luk Meyer und Alexander Knüppel vom TV Rheinfelden.

Zur Mannschaft des Jahres 2025 wurde bei der Sportlerehrung des Stadtsportausschusses die Rheinfelder Seglerin Sophie Schneider vom Yachtclub Friedrichshafen. Sie segelt in der Bootsklasse 49-FX mit der auswärtigen Partnerin Victoria Egger-Buck.

Ein Hoch auf das Ehrenamt

Eine besondere Ehrung erfuhren bei der Sportlerehrung und der Sportlerwahl auch Trainer und Funktionäre die sich große Verdienste im Ehrenamt für den Sport in Rheinfelden erworben hatten Zu ihnen zählten Ralf Weber von der Skizunft Rheinfelden, Florian Kappstein und Elias Thanathetu von der DLRG-Ortsgruppe Rheinfelden, Peter Dörsch, Gerhard Klaus sowie Thomas und Gaby Rist vom TV Rheinfelden. Ihr ehrenamtliches Engagement zum Wohle des Sports in Rheinfelden wurde mit besonders langanhaltendem Beifall belohnt.

Lob und Anerkennung gab es von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Er sagte: „Ich bin stolz darauf, dass wir in Rheinfelden so viele erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler haben, die mit herausragenden Leistungen auf nationaler und internationaler Ebene erfolgreich sind.“

Musikalisch begleitet wurde die Feierstunde von der Redhouse Jazzgang mit der Sängerin Andrea Markoni. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgten die Helfenden Hände, das kalte Buffett kredenzte „Katja’s Genusswelt“.