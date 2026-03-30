Sportlerehrung und Sportlerwahl: Das sind die Sportler des Jahres 2025 in Rheinfelden

Mit einer feierlichen Veranstaltung stellte der Stadtsportausschuss Rheinfelden die zahlreichen Erfolge von Sportlern eindrucksvoll in den Blickpunkt der Öffentlichkeit.
Wie wichtig die Ehrung von Sportlern für den Stadtsportausschuss und die Stadt Rheinfelden ist, betonte der Vorsitzende des Ausschusses, Dieter Wild. Er begrüßte eine Vielzahl an Vertretern der Rheinfelder Sportvereine, Aktive wie auch Funktionäre, so auch zahlreiche Eltern, Freunde und Bekannte von jungen zu ehrenden Sportlern. Dazu kamen auch einige Gemeinderäte, Vanessa Hünerli als Abteilungsleiterin Schule & Sport sowie die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller.