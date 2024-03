39 Die Ehrung in Gold bekommen ausgewählte Sportler für besondere Leistungen. Foto: Bernd Müller

Der Stadtverband für Sport und die Stadtverwaltung ehrten sportliche Leistungen aus dem Jahr 2023. Ein buntes und staunenswertes Rahmenprogramm bereicherte den Abend. Höhepunkt war die Laudatio auf die „Persönlichkeit des Sports“.









Es waren Sportler aus Rottweil, die verstärkt wurden durch externe Sportler, die für Rottweiler Vereine an den Start gingen. Unter ihnen sind deutsche Meister, Landesmeister, Sportler in Bundes- und Landesligen; viele haben den Aufstieg in die nächst höhere Liga geschafft, oder sie wurden in eine Auswahl berufen.