Sportlerehrung in Tübingen: Nach Palmers Nein zur Rampe – Sponsoren wollen Para-Sportlerin helfen

Für die Sportlerehrung in Tübingen lehnt OB Palmer eine Rampe ab. Nun bieten Sponsoren ihre Hilfe an – und Para-Sportlerin Cary Hailfinger äußert sich deutlich.
In der Debatte um eine Rampe für eine Para-Sportlerin im Rollstuhl haben sich laut der Stadt Tübingen viele Sponsoren gemeldet. Mehrere Firmen und Vereine aus der Region hätten ihre Hilfe angeboten, sagte eine Sprecherin der Stadt. Mit Hilfe dieser Rampe könnte Para-Tischtennisspielerin Cary Hailfinger bei der Sportlerehrung Ende Juni auf die Bühne kommen. Zuerst hatte der SWR berichtet.