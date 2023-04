1 Auch im Jahr 2022 gab es viele sportliche Erfolge in der Gesamtstadt Sulz. Bürgermeister Jens Keucher (Zweiter von rechts) würdigt das Engagement bei der Sportlerehrung. Foto: Stöhr

120 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus der Gesamtstadt wurden von der Stadt Sulz für ihre Leistungen geehrt. Unterhaltung boten außerdem Showtanz, Interviews und eine Tombola.









Einmal im Jahr werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus der Gesamtstadt von der Stadt Sulz geehrt. Die Ehrungen wurden für die im Jahr 2022 erbrachten sportlichen Leistungen vergeben. Zuvor waren Vereine und Schulen aufgefordert worden, vorschläge zu machen.

Vertreten waren ein gutes Dutzend Sportarten. Die Bandbreite reichte von Ju-Jutsu, Leichtathletik, Biathlon und Skispringen über diverse Ballsportarten und Showtanz bis hin zu Schießen, Sportabzeichen und dem Feuerwehr-Fitnessabzeichen.

Der frisch ins Amt eingesetzte Bürgermeister Jens Keucher begrüßte unter anderem den Sportkreispräsidenten Karl-Heinz-Wachter und seinen Vorgänger, den Ehrenpräsidenten des Sportkreises, Robert Nübel, sowie Alt-Bürgermeister Gerd Hieber, der später auch unter den Geehrten war.

„Sport hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft“, sagte Keucher. Er habe positive Auswirkungen, lehre uns wichtige Tugenden und Werte und diene der mentalen Stärke. Außerdem fördere der Sport die Gemeinschaft. Die anwesenden Sportler hätten hart gearbeitet, Engagement, Leidenschaft und Ausdauer bewiesen, lobte das Stadtoberhaupt. Ein Dank ging auch an die Trainer, Betreuer und Eltern, die dazu beigetragen haben, dass 120 Sportler geehrt werden können.

Sport habe eine „enorme integrative Wirkung“ und präge das Sozialverhalten, sagte Karl-Heinz Wachter anschließend in seinem Grußwort. „Bleiben Sie auch weiterhin am Ball“, gab er den Sportlern mit auf den Weg.

Als einer der Gastgeber stellte Jan Mutschler vom SV Hopfau seinen Verein vor, bevor Hopfaus Ortsvorsteher Thomas Mutschler weiter durchs Programm führte. „Sensationell“ kommentierte dieser den Bühnenauftritt der „Wild Girls“ vom TSV Hochmössingen, die zu „Cotton Eye Joe“ tanzten.

Begeistern mit energievollem Auftritt: Die „Wild Girls“ vom TSV Hochmössingen. Foto: Stöhr

Die Ehrungen der jugendlichen Sportler wurden aufgelockert durch Interviews. Mit Hochspringerin Celine Geissler und Sprinterin Rosina Schneider (beide TV Sulz) standen dem Bürgermeister zwei der erfolgreichsten Sportlerinnen der Stadt Rede und Antwort. Kurze Filmsequenzen ihrer größten Erfolge leiteten das Gespräch ein.

Celine Geissler überzeugte durch ihre persönliche Bestleistung von 1,80 Meter beim Hochsprung. Rosina Schneider lief die 100 Meter in 11,56 Sekunden und belegte Platz 1 bei den Deutschen Jugendmeisterschaften U20. Eine Herausforderung sei es, regelmäßig zu trainieren und gleichzeitig auf das Abitur zu lernen, erklärte Schneider, die aktuell am Olympiastützpunkt in Stuttgart trainiert. Als eines ihrer Ziele nannte sie die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Los Angeles im Jahr 2028.

Auch Geissler strebt nach Höherem und hofft, ihre Bestmarke noch einmal zu toppen zu können.

Bürgermeister Jens Keucher interviewt Celine Geissler (links) und Rosina Schneider (rechts im Hintergrund mit Hopfaus Ortsvorsteher Thomas Mutschler).

Abgerundet wurde die kurzweilige Veranstaltung nach den Ehrungen der Erwachsenen durch einen kurzen Film über den Schützenverein Sulz und die Ziehung der Gewinner der Tombola-Preise. Für die Bewirtung, sowie den Auf- und Abbau sorgte der SV Hopfau. Mit einem musikalischen Ausklang ging der gelungene Abend zu Ende.

Ehrungen

Jugendliche (Einzel, Gold)

Ju-Jutsu Club Mühlbachtal: Kim Wörner (U16-Klasse), Jannik Emmering (U14)Skispringen: Aaron SiegelTV Sulz- Leichtathletik: Rosina Schneider (weibliche Jugend U20)

Jugendliche (Einzel, Silber)

TSV Hochmössingen: Lilli Huss, Hanna Kühne (Wild Girls) – Baden-Württembergische Meister im Turnergruppenwettstreit mit der Mannschaft Wild Girls; Anna Fröhlich, Analena Hannuschka, Leana Huß (Wild Monkeys) - 3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaften im Turnergruppenwettstreit

Jugendliche (Einzel, Urkunde)

TV Sulz: Jade Blocher, Jan Schweikart – Deutsches Sportabzeichen (10 mal)

Jugendliche (Mannschaft, Silber)

HSG Neckartal C-Jugend: Hannah Merkt, Jessica Krüger, Katwar Fathalla, Funda Ipecouglu, Mara Lopes, Kitty Köhler, Svea Baron, Saloni Sandrasegaram, Lea Niethammer, Jana HeidepriemHSG Neckartal C-Jugend: Franka Lemperle, Dora Matic, Ida Weber, Lara Girrbach, Nele Amann, Hanna Rackl, Lina Schefold, Leyla Spedicatio, Valentina Matagic

Erwachsene (Einzeln, Gold

)TV Sulz: Johannes Katz (Deutsches Sportabzeichen 35 mal) Mountainbike – Marek Sülzle,Skispringen – David SiegelSSV Starzach: Tobias Giering, Armbrust – Roland Schmid

Erwachsene (Einzeln, Silber)

TV Sulz:Celine Geissler (Frauen), Laurids Plocher (M40 Senioren), Gerd Hieber (Deutsches Sportabzeichen 30mal)TSV Hochmössingen: Melina Sülzle, Milena Zündel (Wild Cats)

Erwachsene (Einzeln, Bronze)

Feuerwehr-Abzeichen: Rolf Berie (10 mal Deutsches Feuerwehr-Fitness- Abzeichen), Karlheinz Schaible (11 mal)TV Sulz: Pascal Burkhardt, Holger Tucholl (Deutsches Sportabzeichen 15 mal), Volker Hoss, Thomas Schlachta (Deutsches Sportabzeichen 20 mal)Schießen: Holger Kraus (1. Platz württembergische Polizeimeisterschaften Freie Pistole)

Erwachsene (Einzeln, Urkunde)

TV Sulz: Thomas Maier, Sandra Tietze (Deutsches Sportabzeichen 10 mal)

Erwachsene (Mannschaft, Silber)

FC Holzhausen (Aufstieg 1. Fußballmannschaft von Verbandsliga in die Oberliga): Max Caljkusic, Fabio Pfeifhofer, Janik Michel, Marcel Sieber, Andrej Schlecht, Nils Schuon, Marius Oberle, Furkan Sari, Sven Ramic, Luca Pantel, Pascal Schoch, Max Brendle, Julian Oberle, Marc Wissmann, Enrico Huss, Marius Helmke, Felix Plocher, Kevin Fritz, Henning Schwenk, Laurin Huss, Oliver Grathwol, Kevin Müller

Erwachsene (Mannschaft Urkunde)

VfR Sulz e.V. 1920 (Bezirkspokal): Jonas Baur, Adem Celik, Alin Cozma, Sergej Ermolaev, Maurice Fadda, Felix Haible, Moritz Haible, Benedikt Hildebrandt, Allan Jasiak, Falk Kitzlinger, Nils Kitzlinger, Sören Kopp, Perparim Krasniqi, Florian Kreth, Hidajet Licina, Mika Lörcher, Adrian Redel, Philipp Rumpel, Sven Schwalber, Jonathan Siegel, Michael Sigel, Riccardo Spataro, Vincenzo SpataroSGM Glatten/Hopfau: Anna Braun, Doreen Dienel, Madeleine Kramer, Vanessa Raible, Lisa Rebmann, Luna Rohde, Paula-Maria Schäfer, Linda Schmid, Bianca Springmann, Sandra Springmann, Lena Straub Herren 30 TV Glatt: Sören In der Stroth, Thomas Hellstern, Benjamin Schuhmacher, Michael Bossenmaier, Rüdiger Keck, Eduard Schuhmacher, Andreas Hoffmannn, Sven In der Stroth, Christian Laufer, Sascha KrauterSchützenverein Sulz: Udo Binder, Hans-Georg Schaaf, Michael De Chiara, Rolf Huber, Jörg Schaumann