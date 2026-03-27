Sportlerehrung in Rottweil: Das sind die 269 ausgezeichneten Sportler

Bei der Sportlerehrung wurden nicht nur die sportlichen Erfolge gewürdigt, sondern auch das Engagement Ehrenamtlicher, die den Vereinssport tragen. Hier alle Ausgezeichneten.

Bei der diesjährigen Sportlerehrung übernahm erstmals Bürgermeisterin Ines Gaehn, zusammen mit Manfred Trescher vom Stadtverband für Sport, die Ehrung der sportlichen Leistung im Jahr 2025. Als „Persönlichkeit des Sports 2026“ wurde Ulrich Hertkorn vom TSV Rottweil-Abteilung Leichtathletik ausgezeichnet und für seinen langjährigen und außergewöhnlichen Einsatz sowie für sein Ehrenamt gelobt.

100 Ehrungen mehr „Es gehört mit zu meinen schönsten Aufgaben als Bürgermeisterin, die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler der Stadt ehren zu dürfen,“ begrüßte Ines Gaehn nach dem Eröffnungsauftritt der Showtanzgruppen-Minis des TSV Bühlingen die zahlreichen Gäste in der gut gefüllten Stadthalle.

Mit rund 100 Ehrungen mehr als bei der letztjährigen Sportlerehrung konnten genau 269 Auszeichnungen in Bronze, Silber und Gold für errungene Meistertitel, Aufstiege und hervorragende Leistungen in den unterschiedlichsten Disziplinen, Sparten und Altersstufen verliehen werden.

Dank an die Helfer

Gaehn bedankte sich in ihrer Rede nicht nur bei den zahlreichen Helfern hinter den Siegertreppchen, sie würdigte auch den Einsatz der vielen Ehrenamtlichen, ohne deren Einsatz diese hervorragenden Leistungen nicht möglich wären. Ein buntes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgt zwischen den Ehrungen für Unterhaltung, bei dem nicht nur Rottweiler Vereine ihr Können präsentierten.

Nach dem Auftakt der „Minis“ zeigten auch die „Dancing Divas“ vom TSV Bühlingen mehrere Showtänze, gefolgt von einer Darbietung der Gewichtheber des TSV Rottweil und einem Auftritt der Contest-Gruppe der Tanzschule „Danceloft“. Den krönenden Abschluss bildete eine Tanzvorführung mit Turnelementen der TGA-Mädchen zur Musik des 80er-Jahre Kultfilms „Footloose“ sowie eine fetzige Einrad-Show des neu gegründeten Radfahrervereins „Alpenrose“ Wilflingen.

Moderiert wurde die Sportlerehrung von Manfred Trescher, dem Vorsitzenden des Stadtverbands für Sport. Für Speis und Trank sorgte in diesem Jahr der FV 08 Rottweil.

Ehrungen

BUDO ZENTRUM ROTTWEIL Kyudo – Japanisches Bogenschießen: Viacheslav Pypenko, Walter Beloded, Bernhard Weller, Moritz Marion Kendo: Ni Haas, Zlata Pletska

HISTORISCHE BÜRGERWEHR ROTTWEIL Kanonenschießen: Horst Bühner, Jürgen Henne, Margarete Bühner, Marcel Bühner, Steffen Maser, Wolfgang Bertsch Vorderladergewehr: Achim Bailer, Tanja Eichert, Günter Bitzer, Alfred Bailer Großkaliberpistole: Thomas Hirsch

HSG ROTTWEIL, HANDBALL Herren 1: Tim Barth, Kajetan Beyer, David Eglof, Andreas Eisenack, Christoph Endres, Steffen Franz, Manuel Franzmann, Jens Haberkorn, Nils Haberkorn, Raphael Hagen, Timo Hildebrand, Maximilian Lutz, David Munz, Patrick Müller, Gabriel Schweizer, Nico Singer, Tim Singer, Stefano Tullio, Tim Weber, Luca Wälde BJw: Elena Biebl, Luise Rottweiler, Julia Schmider, Sarah Schobel, Jarla Thom, Pia Pfisterer, Hannah Himmelsbach, Sophie Neder, Pia Wenzler, Sina Franzmann, Juli Mauch, Isabel Becker, Loretta Rieger, Laura Schindler, Maya Wolf, Lina Sauter, Emily Grimm, Tuana Ünal DJg: Maurus Essenbreis, Moritz Bleise, Paul Christ, Bastian Bantle, Joshua Trick, Leni Grimm, Gabriel Kammerer, Julius Bantle, Jakob Sauter, Aaron Halbritter, Philipp Raible, Mert Aslan Sözer, Malte Mayer, Noel Dora, Levin Sali KÖNIGLICH PRIVILEGIERTE SCHÜTZENGILDE ROTTWEIL

Abteilung Schützen: Maike Burkard, Josef Digeser, Ramona Nürnberg-Nienhaus, Martin Seifried, Daniel Kreutle

REIT- UND FAHRVEREIN ROTTWE IL Jasmin Fetzer, Julia Hafner, Mia Aiple, Louisa Hertkorn, Hannah Müller, Emilia Vazques Lopez, Melina Niebann RUGBY CLUB ROTTWEIL Leticia Haeger, Noah Nowock, Alexander Merkel, Christian Bantle, Fabio Carelle, Robert Carr, Rui Da Silva, Swen Engelhardt, Leonardo Faria, Octavian Guiu, Kevin Herman, Martin Holpp, Leonard Holpp, Vincent Holpp, Johannes Husselmann, Lukas Kästner, Jose Mohn, Antoine Essomba, Michael Oswald, Tobias Oswald, Christian Stanway, Martin Storck, Ladislau Szani, Filip Turkiewicz, Noah Volkers, Philipp von Ochsenstein, Sebastian Wilde TSA SCHWARZ GELB ROTTWEIL Tanzen- Standard: Nele Hofmeier, Silvia Neu, Klaus Domscheit, Gabriele Ulrich, Dietmar Oswald, Silvia Oswald, Patrick Stockmaier, Sandra Stockmaier, Ewald Westfal, Michaela Mühlebach-Westfal, Johannes Wittmann, Petra Wittmann, Michael Probst, Helga Fischer, Mariusz Budek, Marta Budek, Alexander Khutorni, Olena Khutorni

Tanzen-Latein: Alexander Khutorni, Olena Khutorni

TSV ROTTWEIL

Basketball U14: Kaya Schmid, Levi Drammeh, Levin Derlein, Ata Altun Robin Fischer, Lorian Bytyci, Melike Elikara, Erik Leinweber, Sophie Urbancsek, Lilly Urbancsek, Thalia Acker, Ben Nahrgang, Noel Roming

Basketball Erwachsene: Moritz Leichtle, Gero Neher, Mirko Strugar, Patryk Schendzielarz, Emile Mugabo, Mika Köhne, Luca Rauschenberger, Immanuel Schirling, Valentino Siino, Charalampos Kiriakidis, Tobias Lux, Niko Rapljenovic, Benjamin Schmid, Davor Barovic, Leon Tauscher Leichtathletik: Merit Fuchs, Sarah Müller, Maximilian Zürn, Jayden Richter, David Bader, Lionel Stern, Juli Mauch, Shana Kiuguoa, Isabel Wöhrstein, Etienne Duclaux, Emma Schulz, Valentin Schneider, Susan Langenfeld, Christine Ohnmacht Gewichtheben: Finn Kaiser, Luis Kaiser, Robin Köhler, Max Schneider, Marlon Müller, Robin Schneider Schwimmen: Maxim Riemer, Alina Trick, Annsophie Stenzel, Till Müller, Tom Steilner, Jan Bick, Lena Roth, Lisa Roth, Stefan Spreitzer

TV ROTTWEILBreitensport: Heinz Fröchte, Mina Hezinger, Annette Leichtle, Veronika Schmid, Marius Mink, Tim Mauch

1. DEUTSCHER SKAT- UND SPIELKARTENVEREIN ROTTWEIL Öhler Mariciella, Heinz Ehm, Helmut Köhler, Mariciella Öhler, Sven Willers

1. SKATCLUB ROTTWEIL Heico Bauser, Thomas Haller, Fritz Holpp, Martin Hildbrand, Josef Spohn, Ralf Messner, Axel Macher

TGA ROTTWEIL Turnen und Leichtathletik: Sarah Bader, Marlene Burri, Sophie Seeger, Franziska Pfau, Max Ableitner, Julius Kienzle, Emil Armleder, Moritz Hugger, Benjamin Haller, Franziska Blust, Luisa Bantle, Margret Hirt, Iris Holzner, Rabea Stehle, Paul Ableitner, Felix Rullo, Luca Rinaldi, Leo Schmitz, Penelope Wessoly, Mathea Blum, Paula Noack, Jonas Schmitz, Tessa Holzner, Judith Hirt, Adelina Grepi, Melina Fuchs, Selina Sichler

TGA ROTTWEILE-Jugend: Jan Süssenbach, Emilio Aggozino, John-Lennox Bollinger, Timo Wehnert, Lukas Wörner, Dren Hajredini, Julius Kienzle, Adrian Müller, Daniel Reichert, Cillian Reich, Niko Svitlanovic, Leano Wessoly

POSTSPORTGEMEINSCHAFT ROTTWEIL Sportabzeichen: Franz Hogg, Heinz Stier, Angelika Engeser

FV 08 ROTTWEIL A-Jugend: David Aberle, Max Albrecht, Dion Bachert, Patrick Bantle, Laurentius Buchholz, Laurant Cani Mink, Erik Dymski, Finn Herrmann, Alpha Kaba, Emil Keller, Jakob Klaiber, Lasse Lang, Sorin Lutzeier, Niko Merkle, Steven Pascal, Florent Qevani, Paul Schöller, Conteh Sheku, Anton Wenger, Maximilian Wutta

SCHWARZWALD DARTS Cesare Schiattarella, Sebastian Herold

FUSSBALL Tom Heimburger

ELEKTROSWIFT UL-NURFLÜGLER Thomas Sterzing PERSÖNLICHKEIT DES SPORTS 2026 Ulrich Hertkorn