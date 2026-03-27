Sportlerehrung in Rottweil: Das sind die 269 ausgezeichneten Sportler

Bei der Sportlerehrung wurden nicht nur die sportlichen Erfolge gewürdigt, sondern auch das Engagement Ehrenamtlicher, die den Vereinssport tragen. Hier alle Ausgezeichneten.
Bei der diesjährigen Sportlerehrung übernahm erstmals Bürgermeisterin Ines Gaehn, zusammen mit Manfred Trescher vom Stadtverband für Sport, die Ehrung der sportlichen Leistung im Jahr 2025. Als „Persönlichkeit des Sports 2026“ wurde Ulrich Hertkorn vom TSV Rottweil-Abteilung Leichtathletik ausgezeichnet und für seinen langjährigen und außergewöhnlichen Einsatz sowie für sein Ehrenamt gelobt.