Auch 2025 war es Bürgermeister Christoph Enderle ein großes Anliegen, im Rathaussaal in Loßburg die erfolgreichen Sportler seiner Gemeinde mit Urkunden und Medaillen zu ehren.

Bejubelt wurden Sportler, die auf regionaler, Landes- und Bundesebene herausragende Leistungen erzielt hatten. „Dieser Abend gehört ganz ihnen: den Menschen, die mit ihrem Engagement, ihrem Ehrgeiz und ihrer Leidenschaft unseren Sport lebendig machen“, lobte Enderle die erwartungsvolle Sportlerschar.

Lesen Sie auch

Disziplin, Teamgeist und Ausdauer seien gefragt. Damit habe man nicht nur Medaillen und Titel errungen, sondern auch Vorbilder für den Nachwuchs, Teams und Gemeinschaft geschaffen, betonte der Bürgermeister.

Fehlendes Geld

Einen großen Dank richtete er an die Trainer, Eltern sowie an Menschen, die oft im Hintergrund wirken und dennoch unverzichtbar seien. „Ohne die vielen ehrenamtlich Engagierten würde das Vereinsleben nicht funktionieren.“

Dazu trage auch bei, dass die Sportstätten erhalten bleiben. Das unterstütze die Gemeinde, indem sie versuche, die Sportstätten der Gemeinde einigermaßen auf dem Laufenden zu halten.

Unsere Empfehlung für Sie Ehrung in Loßburg Diese Sportler schafften es auf das Siegertreppchen Anerkennung wurde bei der Sportlerehrungen jüngst denjenigen zuteil, die sich im vergangenen Jahr aktiv am sportlichen Geschehen der Gemeinde Loßburg beteiligt hatten.

Loßburg möchte noch 2025 mit der Auchtweide die Verbesserung der Anlaufbahn erreichen, informierte Enderle. Aufgrund des fehlenden Geldes müsse das angedachte Kunstrasenfeld weiter in die Zukunft geschoben werden. Hier bat der Bürgermeister alle Anwesenden um Verständnis.

Aufstellung der Vereine für die Zukunft

Sportkreispräsident Alfred Schweizer überbrachte Grüße des Sportkreises Freudenstadt. Im sportlichen Bereich arbeitete dieser sehr harmonisch mit der Gemeinde Loßburg zusammen. Ein wichtiges Ziel bleibe die Aufstellung der Vereine für die Zukunft, um allen Bedürfnissen der Sporttreibenden in allen Altersklassen gerecht zu werden, so Schweizer.

Einen großen Dank richtete auch er an die sogenannten Schattenmenschen, die als Trainer und Betreuer mit ihren vielen ehrenamtlichen Stunden hinter den Sportler stünden. Aber auch den Eltern, Familien, Freunden und Mitstreiter gebühre Lob, da diese an vielen Wochenenden ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen würden. Unverzichtbar sei das Ehrenamt im Verein. Nur so seien die erbrachten Leistungen möglich.

Olympiade im „Tal X“

Schweizer erinnerte abschließend an die Olympiade im „Tal X“ und die 33. Sportlerehrung, die beide am Samstag, 12. Juli, stattfinden.

Ehrungen

Einzelsportler

Leon Stöffler, TSV Freudenstadt, Abteilung Judo. Thomas Frey, Schützengilde Grüntal/Frutenhof. Martin und Kerstin Zauleck, Ralley-Team, ADAC Retro Rallye Cup. Enna Morrone, Formation Unique Kids, Tanzzentrum Hermann. Lars Baumgarten, Harald Kopp und Nele Schaber (alle drei Skiclub Loßburg)

Mannschaften

TTC Loßburg Jugendmannschaft: Simon Blumenstock, Danny Haist, Simon Keller, Sebastian Blumenstock, Dominik Wendel. Nachwuchsmannschaft: Luis Schlotter, Luca Giebler, Sebastian Blumenstock, Matty Merz, Elias Gaiser, Max Bretz. TC Loßburg, Herren 50: Uwe Burkhardt, Armin Falk, Hartmut Eberhardt, Kurt Schmider, Meik Bodenburg, Gernot Wissenbach. TC Betzweiler-Wälde, Herren SPG Betzweiler/Dornhan: Daniel Haas, Manuel Kapp, Timo Grötzinger, Nico Götzinger, Nils Eberhardt, Kai Grözinger, Friedrich von Podewils. SGM Loßburg-Wittendorf-Lombach, D-Juniorinnen: Mara Pfau, Sophie Graci, Ida Ruoff, Michelle Schuler, Lina Raisch, Amy Maier, Samira Pfaff, Leni Ummer. E1-Junioren: Janick Pfaff, Sebastian Blumenstock, Florian Güther, David Busu, Lionel Buers, Michael Stein, Lennard Heinzmann, Tiziana Cardinael, Julien Schmitz, Ardil Elma, Maxim Strack, Elias Bandholz, Lukas Fehrenbacher, Maxim Klewer, Linus Fuchs, Noel Heinzmann. E2-Junioren: Clemens Baier, Tom Dieterle, Elias Fuchs, Joshua Giebler, Mats Graci, Anas Halkawt, Lias Hampe, Ivano Kalic, Stanislaw Kuriata, Pablo Mauch, Samu Merz,Lewis Riedel, Jonathan Schaber, Levi Schaber, David Schall, Leon Walz, Finn Wurster, Philip Zimmermann.