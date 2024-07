Sportlerehrung in Hechingen: Stadt würdigt „sportliche Botschafter“

„Ich genieße heute ein Privileg, das man nur selten hat: Ich befinde mich unter lauter Siegerinnen und Siegern“, so Bürgermeister Philipp Hahn vor der Villa Eugenia eröffnet – und die Stadt kann wahrlich stolz auf die zahlreichen sportlichen Erfolge ihrer Töchter und Söhne sein. Und nicht zu vergessen: Diesmal findet die Sportlerehrung der Stadt Hechingen unter freiem Himmel vor der Villa Eugenia und bereits vor den Sommerferien statt. Die Stadt wollte damit zeitlich näher an die sportlichen Erfolge der Geehrten heranrücken. Gewürdigt wurden die Leistungen von Januar bis Dezember 2023.

Stadt ehrt 89 Sportlerinnen und Sportler

Hahn: „Lob und Anerkennung möchte ich Ihnen aussprechen; ob auf dem Fußballfeld, in der Turnhalle, auf der Laufbahn oder im Schwimmbecken. Sie haben uns alle mit Ihren Leistungen begeistert.“ Die Geehrten seien „sportliche Botschafter“ der Zollernstadt Hechingen. Die Bilanz fällt ausgesprochen positiv aus: 89 Sportlerinnen und Sportler konnte die Stadt vor der Villa Eugenia auszeichnen (2022 waren es 44).

Der Sport hat einen hohen Stellenwert in Hechingen

Die sportlichen Erfolge sind das Resultat eines kontinuierlichen Trainings, für das auch die passende Infrastruktur notwendig ist. Ein gutes Angebot an Sportanlagen sei, wie viele Sportler Hahn immer wieder bestätigten, „in unserer Stadt vorhanden“ – er nennt Weiherstadion, Hallenbad, TSV Stein, Boll, Sickingen, Stetten, Anlage des TC Hechingen.

Hahn betonte den hohen Stellenwert des Sports in Hechingen, was sich auch daran zeigt, dass in der Zollernstadt hochkarätige Turniere ausgetragen werden, darunter die Radtouristik in Schlatt, der internationale Bentley Hohenzollern-Cup, das Hohenzollern Pokalturnier (jüngst in Boll), das Tennisturnier Ladies Open und das „Jump & Fly“-Event der LG Steinlach-Zollern.

„Zentraler Stellenwert im Stadtleben“

Hahn weiter: „Der organisierte Breitensport besitzt einen zentralen Stellenwert für unser Stadtleben.“ Er fördere die soziale Integration, leiste einen „wichtigen Beitrag“ zur Gesundheit und „festigt den gesellschaftlichen Zusammenhalt“. Das Vereinsleben trage dazu bei, das „ehrenamtliche Engagement „generationenübergreifend weiterzutragen“. Hahn machte deshalb auch auf das Engagement der Betreuerinnen und Betreuer aufmerksam, die den Sportbetrieb in der Breite erst gewährleisten. „Mit großem Idealismus und sicher einigen ungezählten Stunden stellen Ihre Trainer und Betreuer ihre Freizeit für Sie zur Verfügung“, so Hahn anerkennend.

Hechinger Gymnasium gestaltet Programm mit

Das Programm haben die Akrobatik AG des Gymnasiums und ein Jongleur mitgestaltet. Auf den offiziellen Teil folgte ein Stehempfang mit Live-Musik der Band „Together Again“.

Kommission und Geehrt

Liste zusammengestellt

Eine Kommission für die Sportlerehrungen schlägt dem Gemeinderat die zu ehrenden Personen vor. Mitglieder der Kommission sind: Marc Hellstern (TC Hechingen), Nicklas Becker (FV Friedrichstraße), Sven Bulach (TV Hechingen), Kurt Riester (Schützengilde Hechingen) und Martin Grundmann (LG Steinlach Zollern), Tanja Böhmler (DLRG Ortsgruppe) Carola Braschler (Minigolfclub), Regina Wolf (TSV Boll), Michael Schneider (TTC). Sie hatten die Aufgabe, die Ehrungsliste mit Marc Meßmer (zuständiger Bereichsleiter im Hechinger Rathaus) und Frau Flieg von der Stadtverwaltung zusammenzustellen. Beschlossen hatte der Gemeinderat die Liste einstimmig bei der Sitzung am am 4. Juni.

Tennisclub Hechingen

Lasse Bohr, Tim Hipp, Sebastian Gampert, Carmen Schmid, Noah Martin, Henri Bauer, Lynn Hellstern, Marie Dirr, Ella Luigart, Robin Männl, Marie Dirr, Henri Bauer, Victoria Mattern, Luisa Schweizer, Diane Pfeffer, Mandy Hepp, Victoria Vees, Lynn Hellstern, Oliver Reutter, Axel Beiter, Robert Landwehrs, Patric Schweizer, Andreas Guster, Markus Sidler, Oliver Unger, Stefan Hipp, Karsten Maier, Alexander Beck, Stefan Erhart, Mark Luigart, Detlev Priester, Adam Micher, Thomas Sprauer, Bernd Soergel, Rudi Lacher, Ralf Kaupp, Matthias Martin, Sebastian Gampert, David Vögele, Tomislav Ternar, Ognjen Pavlovic, Carmen Schmid, Ira Vogelmann, Delia Maier, Alessa Maier, Leonie Schondelmaier, Gwendolyn Fedel.

Schützengilde, Bogenabteilung

Sandra Göhring, Uli Göhring.

Gymnasium Hechingen

Jennifer Marquart, Xenia Fitis, Valerie Fitis, Alissa Fitis.

LG Steinlach-Zollern

Sandrina Sprengel, Kelson De Carvalho, Finn Schulz, Joshua Kommer, Niklas Kretschmer, Kelmen De Carvalho, Nina Richter, Marlene Grünwald, Clesio De Carvalho, Tom Hoch, Noah Handte, Paul Zukunft, Andreas Scherer, Folke Kaben, Luca Hauser, Andreas Rath, Rudi Kienzle.

Sportclub Concordia Zollern

Ioannis Mpouras, Mannschaft: 1. Platz A-Junioren U19 Kreis-Leistungsmeister.

Tischtennisclub Stein

Emily Fischer.

Tennisclub Hechingen

Flamina Boss.

Paramotor-Trike/Motor-Gleitschirm

Ralf Bauer.

Funktionäre

Walter Gerstenecker, Fußballvereinigung Hechingen Friedrichstraße e.V.: Ehrenauszeichnung für besondere Verdienste im Breitensport; Gerhard Frommer, Tennis-Club Hechingen e.V.: Ehrenauszeichnung für besondere Verdienste im Breitensport.