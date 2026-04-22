Sportlerehrung in Gechingen: Erfolge und Ehrenamt werden sichtbar gemacht

In Gechingen leben viele sportliche und musisch begabte Menschen sowie Ehrenamtliche, die sich für Vereine ins Zeug legen – das wird öffentlich gewürdigt.
Ein wunderbares Musikstück mit einem ganz seltenen Instrument: Emilia Reinhardt bescherte den Teilnehmern der 27. Gechinger Sportlerehrung mit ihrer Harfe einen besonderen Hörgenuss. Die 13-jährige Gymnasiastin war in Doppelfunktion im Gechinger Rathaus. Zum einen für die musikalische Einleitung, zum anderen wurde sie für einen zweiten Preis beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in der Kategorie Harfen-Duo von der Gemeinde ausgezeichnet.