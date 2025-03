Sportlerehrung im Kursaal: Entscheidung gefallen – das sind Stuttgarts Sportler des Jahres 2024

Eine Sportgymnastin, ein Zehnkämpfer und ein Volleyball-Team – die Stadt Stuttgart hat am Montagabend seine Sportlerinnen und Sportler des Jahres gekürt.

Die Entscheidung ist gefallen – und diejenigen, die sich ab sofort Sportlerin, Sportler oder Mannschaft des Jahres in Stuttgart nennen dürfen, haben ihre Auszeichnung erhalten. Im Cannstatter Kursaal wurden am Montagabend nicht nur alle sehr erfolgreichen Stuttgarter Athletinnen und Athleten für ihre Leistungen im Jahr 2024 geehrt, sondern eben auch die Wahlsieger ausgezeichnet. Unter anderem von Oberbürgermeister Frank Nopper und Sportbürgermeister Clemens Maier.

Die rund 300 Gäste des Abends – darunter auch viele aktive und ehemalige Sportlerinnen und Sportler sowie zahlreiche Trainerinnen und Trainer – hatten mitsamt ihrer Einladung vor einigen Wochen auch den Wahlzettel zugesandt bekommen. Zuvor hatte eine Auswahlkommission pro Kategorie je drei Kandidaten benannt.

Bei den Sportlerinnen hat sich die Serie der Turnerinnen fortgesetzt – allerdings in einer leicht abgewandelten Form. Zuletzt hatten Tabea Alt, viermal Elisabeth Seitz und dann Helen Kevric die Auszeichnung erhalten. Diesmal stellte die Rhythmische Sportgymnastik die Siegerin – also eine von drei olympischen Disziplinen der Turnverbände.

Nicht ganz überraschend ist Darja Varfolomeev zu Stuttgarts Sportlerin des Jahres gewählt worden. Die 18-Jährige ist in Paris Olympiasiegerin geworden. Varfolomeev kam im Alter von zwölf Jahren aus Russland nach Deutschland und trainiert seit Jahren am Olympiastützpunkt Stuttgart/Schmiden.

Bei den Sportlern gab es ebenfalls keine Überraschung. Das Rennen machte einer, der wie Darja Varfolomeev bei Olympia erfolgreich war. Leo Neugebauer gewann in Paris Silber im Zehnkampf. Der 24-Jährige ist in Leinfelden-Echterdingen aufgewachsen, lebt seit Jahren in Austin/Texas, startet aber für den VfB Stuttgart.

In direkter Nachbarschaft zum Clubgelände des VfB ist die Mannschaft des Jahres zuhause. Zum vierten Mal haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart diese Auszeichnung gewonnen. Die Mannschaft gewann in der Saison 2023/2024 das Triple aus Supercup, Pokal und Meisterschaft, erreichte zudem das Viertelfinale in der Champions League.