Sportlerehrung der Stadt: 258 Ettenheimer Bürger leisten Außergewöhnliches

10 Bürgermeister Bruno Metz zeichnete den FV Ettenheim unter anderem für den Aufstieg in die Bezirksliga aus. Foto: Decoux

65 Einzel- und 27 Mannschaftsleistungen hat Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz im Rahmen der Sportlerehrung im Foyer des Städtischen Gymnasiums ausgezeichnet. Dabei betonte er auch die besondere Rolle von Trainern, Betreuern und Organisatoren.









Link kopiert



„Ihr alle, Sie alle haben den Sport, den Verein, die Schule, ja die ganze Stadt mit der erbrachten Leistung toll vertreten – in der Region, im ganzen Land, ja selbst international toll vertreten“, so Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz auch in Bezug auf Erfolge von Ettenheimer Sportlern in Tschechien, Portugal, Polen, der Slowakei oder Frankreich.