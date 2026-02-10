Sportlerball mit vielen Höhepunkten: Diese bärenstarke Show zeigen die alten Herren in Dauchingen

Der Dauchinger FC bewies bei seinem Sportlerball, dass neben dem Fußballspielen auch andere Talente hinter den Fußballern schlummern.

So tragen die Spieler der „AH“ (Alte Herren) zu Unrecht ihren Namen, denn was sie auf der Bühne dem närrischen Publikum boten, war „Mega-Bären“-stark. Es war Klasse, wie diese Männer mit ihren Tanzeinlagen mit viel Schwung und Schnelligkeit über die Bühne wirbelten und zeigten, was für Körperpartien bei der (B)airobic-Bauch-Beine-Po-Gymnastik in Anspruch genommen werden.

Gleich ob beim Seilspringen mit beleuchteten Seilen oder mit den zu Steppbrettern umfunktionierten Bärenbierkästen, es war einfach eine Augenweide, dieser Tanzformation zu zuschauen, und wenn dann die „AH-Männer“ zu ihrem Finale eine Bierkastenpyramide formieren, da durften die Konfetti-Raketen mit Papierschnitzeln nicht fehlen.

Überhaupt war es ein Ball mit grandiosen Darbietungen, so zeigten auch die „Tittiycats“ mit ihrem „Touchdown der Versuchung“ – dahinter stehen die jungen Sportler der ersten Mannschaft – ihr tänzerisches Talent.

Hochvollendete Akrobatik

Die Dauchingerin Leonie Babic zeigte mit ihrer Turnshow im Aerial Hoop hochvollendete Akrobatik und heimste dafür auch zwischen den einzelnen Kunststücken beim Publikum reichlich Szenenapplaus ein.

In graziöser Vollendung begeistert die Dauchingerin Leonie Babic mit ihren Künsten im „Aerial Hoop“. Foto: Gertrud Hauser

Die Gruppe „Sport for fun“ stellte die verschiedensten Sportarten dar – die Bandbreite reichte hier vom Fußball über Boxen und Tennis bis hin zum Ballett. Und wenn die Akteure dann dabei noch durcheinander reden und sich zu den einzelnen Sportarten bewegen, gibt das ein lustiges Durcheinander, sehr zur Freude des närrischem Publikum.

Die aktiven Fußballer des Dauchinger FC machen als Cheerleader eine gute Figur und ernten Beifallsstürme. Foto: Gertrud Hauser

Die „Hex Street Boys“ von den Dauchinger Neckartäle Waldhexen, zeigten mit ihrem Show-Tanz mit Musik aus den 90ern, dass sie nicht nur in ihrem Häs in der fünften Jahreszeit zu Hause sind, sondern durchaus das Tanzbein schwingen können.

Zwei auswärtige Tanzgruppen brachten mit ihren Showtänzen ebenso Stimmung in die Festhalle, wie auch DJ Holger, er legte nicht nur die Musik auf, sondern war noch für die Lichttechnik verantwortlich.

Mit Witz und Charme

Durch das Programm führte mit Witz und Charme Jan Fehrenbach. Nachdem offiziellen Programm gab es für das närrische Publikum, das mit fantasievollen Kostümen zum FC-Ball kam, noch reichliche Gelegenheit, bis in die Nacht hinein selber das Tanzbein zu schwingen.