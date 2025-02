Zum 70-Jährigen des SV Rietheim war das Disco-Ball-Fever beim Sportlerball im bestens Sinne epidemisch, in einer kuschlig vollen Turn- und Festhalle und bei bester Fasnetslaune.

Die leuchtenden Kinderaugen der Turnmäuse zu Beginn strahlten auf die Erwachsenen über. Nicht weniger sportlich fit und choreografisch vielfältig zeigten sich die anderen Gruppen und Tanzgarden wie die Cheers, die Vier von der SG Marbach-Rietheim, die Drei vom Stüble, das Männerballett der Rietemer Hopfenhüpfer und die Damen von S`Basdt.

Die Rietemer Hopfenhüpfer sorgten mit „Rock me Amadeus“ für Stimmung. Foto: Willi Zimmermann

„Ich freu mich auf die Wechseljahre, das sind die fetten Jahre“, überzeugten die S` Basdt-Voices das närrische Publikum. Was so alles im Örtle passiert: Dem Duo „Ralex Deluxe“ (Ralph Kuhlemann und Alexander Sulzmann) entging nichts, auch nicht das verlorene Handy beim Biber-Kontrollgang am Sportplatz. Kabarettistisch kamen die Lebensweisheiten von Fräulein Meier daher.

Dem von der Kneipenfasnet nicht unbekannten Rietemer-Bayerische Blechtrommler (Christian Zimmermann) wurde es ganz warm ums Herz, wenn er sich vorstellt, mit Töchterle Chrissi „uff d’ Gass“ zu gehen. Den musikalischen Rahmen gestalteten die Rietheimer Musikanten und die Kloster-Brass.

Moderator Ralph Kuhlemann ließ sich nicht ungern überreden, seinen Moderatorenvertrag beim Ball um ein weiteres Jahr zu verlängern. Nach mehr als drei Stunden Kurzweil war es dann auch soweit, die neu eingerichtete Festhallenbar feierlich einzuweihen.