Dröhnende Motorsägen und rasierklingenscharfe Äxte, die sich krachend in dicke Holzstämme einarbeiteten: Das gab es bei den 45. Schwarzwälder Holzfällermeisterschaften des Ringersportvereins zu bestaunen. In sieben Disziplinen trat die Elite der Sportholzfäller aus sechs europäischen Nationen am Eichberg gegeneinander an.

Mit dabei waren die Schuttertäler Sven Bauer und Stefan Zehnle, die sich am Samstag als einzige männliche deutsche Teilnehmer für das Eurojack-Finale qualifizierten. Die zahlreichen Zuschauer, die die Athleten lautstark anfeuerten, kamen in der Wettkampfarena voll auf ihre Kosten, sie verfolgten das Spektakel auf der großen Tribüne. Dabei kamen nicht nur lautstarke Werkzeuge wie mehr als zwölf Kilogramm schwere und fast 20 PS starke Motorsägen zum Einsatz. Auch riesige Einmann-Zugsägen arbeiteten sich, nur durch Muskelkraft angetrieben, in wenigen Sekunden durch dicke Stämme. Sieben schweißtreibende und technisch anspruchsvolle Disziplinen, die die Teilnehmer teilweise bis an ihre körperlichen Grenzen brachten, galt es zu bewältigen. Moderator Manfred Schäfer (Radio Ohr) und Chef-Schiedsrichter Pascal Ehret versorgten mit Infos zu Disziplinen und Teilnehmern. Der RSV bot den Gästen auch ein tolles Rahmenprogramm. Am Samstag wurde bei der Holzfällerparty mit DJ Jojo alias Johannes Offenburger gefeiert. Der Sonntag startete mit der Schuttertäler Trachtenkapelle, die das Frühschoppenkonzert begleitete. Die jungen Besucher kamen beim Kinderprogramm auf ihre Kosten. Die Ergebnisse der Schwarzwälder Holzfällermeisterschaft: Bei den Herren siegte Christophe Geissler aus der Schweiz, gefolgt von Armin Kugler (Österreich) und Koen Martens (Belgien). Bei den Damen gewann Karolina Urbanova aus Tschechien, gefolgt von Landsfrau Jana Urbanova und Alrun Uebing aus Deutschland. Das Eurojack-Finale der Herren gewann Christophe Geissler, gefolgt von Armin Kugler und dem Schweizer Cyril Pabst. Bei den Damen holten Karolina Urbanova und Jana Urbanova die vorderen Ränge, gefolgt von der Tschechin Venceslava Urbanova. Stefan Zehnle schaffte es beim Eurojack auf Platz Acht, Sven Bauer auf Platz 14.