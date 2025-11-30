Sportler des TV Haslach: Marc Prell aus Reichenbach feiert großen Erfolg im Rasenkraftsport

In Reichenbach wohnt ein Meister seines Fachs und kaum einer weiß es: Marc Prell betreibt Rasenkraftsport – und hat die deutsche Meisterschaft im Dreikampf gewonnen.
Im schwäbischen Waiblingen setzte sich der 57-jährige Marc Prell mit insgesamt 1658 Punkten durch. Der Rasenkraftsport-Dreikampf besteht aus Hammerwerfen, Gewichtwerfen und Steinstoßen – Disziplinen mit einer langen Tradition. Der Hammerwurf ist dabei die bekannteste und einzige noch heute olympische Disziplin. Der Gewichtwurf, der dem Hammerwurf technisch ähnelt (das Gewicht aus einem Wurfkreis geworfen, das Gewicht ist über eine kurze Kette mit dem Griff verbunden), war lediglich 1904 und 1920 olympisch. Das Steinstoßen, seit Jahrhunderten in vielen Kulturen verbreitet, war immerhin bei den olympischen Zwischenspielen in Athen im Jahr 1906 vertreten.