Sportler des Monats in Furtwangen: Deutsche Meister im CrossFit geehrt
Als Sportler des Monats Juli wurde das Ehepaar Rebecca und Kai Schartel als deutsche Meister im CrossFit durch den Sportverband ausgezeichnet (von links): Bernd Dorer, Anja Siedle, Rebecca und Kai Schartel sowie Bürgermeister Josef Herdner. Foto: Stefan Heimpel

Nach ihrem großen Erfolg in Düsseldorf gab es für Rebecca und Kai Schartel nun daheim in Furtwangen eine besondere Ehrung. Das Lehrer-Ehepaar trainiert im eigenen Garten.

Auch für den Monat Juli konnte der Sportverband Furtwangen im Rahmen der Gemeinderatssitzung wieder den Sportler des Monats auszeichnen. Dieses Mal war es das Ehepaar Rebecca und Kai Schartel, das die Vorsitzende des Sportverbandes Anja Siedle, ihr Stellvertreter Bernd Dorer und Bürgermeister Josef Herdner würdigten. Sie wurden Anfang des Monats in der funktionalen Fitness, international als CrossFit bezeichnet, Deutsche Meister. Die deutschen Meisterschaften sind ein offizieller Wettbewerb des deutschen Bundesverbandes funktionaler Fitness.

 

CrossFit ist ein Kraft- und Konditionierungsprogramm mit einer Fitnesstrainingsmethode, die von dem gleichnamigen US-amerikanischen Unternehmen vertrieben wird und unter anderem Gewichtheben, Sprinten, Eigengewichtsübungen sowie Turnen miteinander verbindet. Hier gibt es seit fast 20 Jahren auch eine Weltmeisterschaft.

Die beiden Furtwanger starteten als „Homegym Powerstüble“, was ihr persönliches Trainingsumfeld umschreibt. Sie trainieren zu Hause in Furtwangen im Garten, wo sie sich ein „Trainingslager“ eingerichtet haben. Der Weg nach Freiburg zum fast täglichen Training ist zu weit. Betreut werden sie dabei online von ihrem tschechischen Trainer. Für die deutsche Meisterschaft in Düsseldorf qualifizierten sich nur die besten acht Teams aus der nationalen Rangliste. An zwei Tagen gab es jeweils drei Workouts mit jeweils bis zu 24 Minuten voller Belastung.

Anja Siedle erinnerte bei der Ehrung daran, dass Rebecca und Kai Schartel auch in Furtwanger Vereinen aktiv sind und am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) Sport und Biologie unterrichten. Kai Schartel hat außerdem inzwischen von seinem Vater Martin Schartel die Betreuung der SKIF-Schüler am OHG übernommen.

 