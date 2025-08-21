Sportler des Monats in Furtwangen: Deutsche Meister im CrossFit geehrt

Nach ihrem großen Erfolg in Düsseldorf gab es für Rebecca und Kai Schartel nun daheim in Furtwangen eine besondere Ehrung. Das Lehrer-Ehepaar trainiert im eigenen Garten.
Auch für den Monat Juli konnte der Sportverband Furtwangen im Rahmen der Gemeinderatssitzung wieder den Sportler des Monats auszeichnen. Dieses Mal war es das Ehepaar Rebecca und Kai Schartel, das die Vorsitzende des Sportverbandes Anja Siedle, ihr Stellvertreter Bernd Dorer und Bürgermeister Josef Herdner würdigten. Sie wurden Anfang des Monats in der funktionalen Fitness, international als CrossFit bezeichnet, Deutsche Meister. Die deutschen Meisterschaften sind ein offizieller Wettbewerb des deutschen Bundesverbandes funktionaler Fitness.