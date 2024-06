Sportler aus Rotensol: Ronny Kessler bezwingt seinen „Everest“

1 Im Brandnertal nimmt Ronny Kessler am Everesting teil. Foto: Sportograf

Mit eisernem Willen und monatelangem Training bewältigt der Rotensoler eine Mammutaufgabe: In 36 Stunden überwindet er mehr als 8848 Höhenmeter.









Ronny Kessler hat es geschafft! Mit unerschütterlichem Willen und mentaler Stärke hat er sein beeindruckendes Ziel zum „Everesting“ erreicht und am 23. Juni die Urkunde erhalten. „Man kann alles erreichen, auch wenn es noch so schwer ist, wenn man mental stark genug ist“, resümierte Kessler, der nach dem „Everesting“ im Brandnertal in Österreich nun wieder zurück in Rotensol ist.