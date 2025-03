Sportler aus Furtwangen und Umgebung: Langläufer räumen beim Masters World Cup ab

Gesundheitskongress in Furtwangen Mentale Gesundheit im Mittelpunkt

Der Gesundheitskongress in Furtwangen richtet sich sowohl an Fachleute als auch an Laien. Das Thema lautet dieses mal „(public) mental Health“. Dabei wird die psychische Gesundheit von hochkarätigen Referenten aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.