Sportkreistag in Zollernalb: Der Vereinssport hat gesellschaftliche Bedeutung

Zahlreiche Ehrungen hat es beim Sportkreistag Zollernalb in Hechingen gegeben.
Der Sportkreistag fand in diesem Jahr im Museum in Hechingen statt. Sportkreispräsident Rolf Niggel begrüßte neben den Vertretern der Sportvereine zahlreiche Ehrengäste aus dem öffentlichen Leben. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Landrat Günther-Martin Pauli unterstrichen in ihren Grußworten die Wichtigkeit des Vereinssports von der Jugendarbeit bis zum Seniorensport und damit die große Bedeutung innerhalb der Gesellschaft.