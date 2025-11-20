Sportkreistag in Zollernalb: Der Vereinssport hat gesellschaftliche Bedeutung

Zahlreiche Ehrungen hat es beim Sportkreistag Zollernalb in Hechingen gegeben.

Der Sportkreistag fand in diesem Jahr im Museum in Hechingen statt. Sportkreispräsident Rolf Niggel begrüßte neben den Vertretern der Sportvereine zahlreiche Ehrengäste aus dem öffentlichen Leben. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Landrat Günther-Martin Pauli unterstrichen in ihren Grußworten die Wichtigkeit des Vereinssports von der Jugendarbeit bis zum Seniorensport und damit die große Bedeutung innerhalb der Gesellschaft.

Beide stellten dabei die Wichtigkeit des Ehrenamtes der Trainer, Betreuer und Funktionäre in den Sportvereinen heraus und sagten auch in Zukunft ihre volle Unterstützung zu.

Der Präsidenten des Württembergischen Landessportbundes (WLSB), Andreas Felchle, informierte Gäste über die tägliche Arbeit des WLSB und forderte von der Landespolitik eine bessere finanzielle Unterstützung.

Unterstützung für die Sportler und Sportvereine

Rolf Niggel stellte seinen Rechenschaftsbericht der vergangenen zwei Jahre vor. Zu den Hauptaufgaben des Sportkreises zählt nach wie vor die Unterstützung der Spitzensportler sowie der zahlreichen Sportvereine in den verschiedenen Sparten. Insgesamt 300 Vereine mit 78 512 Mitgliedern gehören aktuell dem Sportkreis Zollernalb an, die 39 verschiedene Sportarten anbieten.

Finanzreferent Wolfgang Eppler berichtete über eine gute und solide Finanzsituation beim Sportkreis.

Danach standen Ehrungen auf dem Programm. Dabei wurden Roger Schwart vom Turnerbund Pfeffingen und Martin Renner von den Schachfreunden Geislingen für mehr als 30 Jahre Tätigkeit als Vereinsvorsitzende zu Ehrenmitgliedern des Sportkreises ernannt. Dieter Payean vom TSV Bisingen ist jetzt Ehrenmitglied des WLSB.

Aus den Reihen des Vorstands des Sportkreises wurden Tabea Hauer und Ulrike Achatz mit der WLSB-Ehrennadel in Bronze, Florian Tyrs in Silber und Rolf Niggel in Gold für ihr ehrenamtliches Engagement und ihre jahrzehntelange Arbeit für den Sport ausgezeichnet.

Die Wahlen brachten keine nennenswerte Änderungen.

Applaus erhielten die jungen Turnerinnen des TV Hechingen für ihre Auftritte während der Veranstaltung.