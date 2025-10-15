„Sportkonzept darf nicht sterben“: SC Lahr hofft trotz Kita-Debatte auf zentrale Heimat an der Dammenmühle

Der Gemeinderat stimmt am Montag über das Sportstättenkonzept an der Dammenmühle ab. Mit ins Rollen gebracht hat die Idee einst der SC Lahr. Der befürchtet, zu kurz zu kommen.
Hockey- und Tennisclub haben in den vergangenen Monaten mehrfach betont, wie bedeutend der Bau einer Sport-Kita inklusive neuem, gemeinsamem Vereinsheim für sie sei. Doch nicht nur HC und TC – auch den SC Lahr betrifft das 15,6-Millionen-Euro-Projekt. Der Sportclub hat es mit dem langfristigen Wunsch einer zentralen Heimat an der Dammenmühle einst mitinitiiert. Für die Abstimmung am Montag ist eine Mehrheit für den Bau aktuell nicht abzusehen (wir berichteten). Grund genug, bei Lahrs größtem Fußballverein nachzuhaken. Vorsitzender Frank Müller und Jugendleiter Stefan Wölfle sind sich einig: „Das Sportstättenkonzept darf nicht sterben.“