Ein schwieriges Jahr ohne Kegelbahn hat der Sportkegelverein Albstadt (SKV) hinter sie – sie war vom Hochwasser in Bisingen vor einem Jahr beschädigt worden.

Vorsitzende Simone Mauterer ging bei der Hauptversammlung auf die Alternative ein, die der SKV nach langem Hin- und Her in Balingen gefunden hat, und freute sich, dass trotz dieser Umstände beide Mannschaften die Meisterschaft in ihren Ligen errungen haben. Das Turnier, das zum 70-jährigen Bestehen des Vereins geplant war, war aufgrund der Bahnsituation ausgefallen und alle hoffen, dass der Verein zum 75. Jubiläum noch besteht, was dann gebührend gefeiert werden soll.

Bei der Pfingstwanderung waren die Mitglieder bei herrlichem Wetter auf dem Degerfeld unterwegs gewesen und starten dieses Jahr am Pfingstmontag am Süßen Grund. Das Grillfest beginnt am Samstag, 26. Juli, um 15 Uhr und am Freitag, 29. August, geht es um 18 Uhr zum Eisessen.

Der erste Sportwart Tim Stauß berichtete ausführlich über den Verlauf der Saison 2024/25, in der die erste Mannschaft mit 3363 Kegeln ihr bestes Spiel in Aulendorf bestritten hatte. Bester Spieler der Mannschaft war Josip Cizmesija mit einem Schnitt von 545 Kegeln, was ihn auch zum besten Mann der ganzen Liga gemacht hat. Die Mannschaft wird in der Regionalliga Meister und steigt direkt in die Oberliga Südwürttemberg auf.

Nicht vielversprechend war nur der Saisonstart

Die zweite Mannschaft hatte, wie die erste, nicht sehr vielversprechend begonnen, steigerte sich aber ungemein, gewann den Titel in der Bezirksklasse B und steigt in die Bezirksklasse A auf. Bester Spieler der Mannschaft war Dieter Möbius mit einem Schnitt von 489 Kegeln.

Sascha Sukman wurde anschließend für 50 Spiele geehrt und Vorsitzende Simone Mauterer im Amt bestätigt. Außerdem wählten die Mitglieder ihren Stellvertreter Michael Herter, Kassierer Johann Anka, seinen Stellvertretern und ersten Sportwart Rainer Thieke, den zweiten Sportwart Tim Stauß, Schriftführer und Pressewart Wolfgang Thieke sowie die Beisitzer Gaby Schreiyäck und Helmut Stöhr.