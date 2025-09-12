Sporthaussanierung in Gütenbach: Der FC arbeitet fast rund um die Uhr

Das Projekt Sporthaussanierung ist in Gütenbach schon lange Thema. Bereits vor der Corona-Zeit war klar, dass man handeln muss. Ein undichtes Dach, eine zu kleine Küche oder zu wenig Platz in den Kabinen für die Mannschaften ließen dem FC 04 Gütenbach keine andere Wahl. Ende vergangenes Jahres startete die Planung mit dem Architekturbüro Eva Schwär. Mit der Planung ist der FC nach eigener Aussage zufrieden, dennoch versuchen die Vereinsmitglieder, so viele Arbeiten wie möglich selbst zu erledigen, um möglichst kostensparend zu agieren. Lukas Faller, der zum Vorstandsteam gehört , erzählt über die Herausforderung und Zielsetzung der Sanierung.

Es haben sich viele freiwillige Helfer gefunden, sodass man den Abriss komplett aus eigener Kraft und mit großer Unterstützung vollenden konnte. Es sind um die 600 Helferstunden, informiert Faller, die für den Abriss zusammengekommen sind. Für die Gütenbacher ist das Sporthaus nicht nur für den Fußball wichtig, sondern für die ganze Dorfgemeinschaft. Neben dem Dorfcafé Gütenbach ist das Vereinshaus der einzige Ort, an dem bewirtet wird. Das darin untergebrachte Lokal sei immer gut belegt an Spieltagen. Außerdem ist das Sportstätte auch als Veranstaltungsort für Vereinssitzungen, Privatfeiern und Sporttagen.

Kosten und Plan der Sanierung

Der FC Gütenbach rechnet mit einem Investitionsbedarf von rund 300 000 Euro. Der Vorstand des FC Gütenbach geht davon aus, dass der Kostenrahmen weiterhin im Möglichen liegt und sich nicht ausgeweitet hat. Bereits zwei Drittel des Gesamtbetrags seien durch den FC sowie durch viel ehrenamtliches Engagement und Förderung des Badischen Sportbundes aufgedeckt. Das fehlende Drittel wollen die Gütenbacher durch ihr Sponsoring-Konzept erreichen. Das Ziel ist es, circa 50 000 durch Sponsoren zu verdienen, hat das Vorstandsteam bekannt gegeben.

Zum einem ist geplant, die Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen. Eine neue Dacheindeckung wird montiert, Wasser- und Stromleitungen werden erneuert und ein barrierefreier Zugang zum Gastraum soll gebaut werden. Zudem soll es Toiletten auf gleicher Ebene zum Gastraum geben, damit jeder uneingeschränkt Nutzen davon hat. Für den Spieltagsbetrieb werden zwei neue Kabinen mit separaten Duschen für Heim- und Auswärtsmannschaft angefertigt. Dazu wird eine Schiedsrichterkabine mit eigenem Sanitärbereich gebaut. Der Wirtschaftsbereich wird vergrößert und renoviert, ein Thekenbereich ist zusätzlich im Bau, um die Bewirtung zu modernisieren.

Zielsetzung und Hoffnung des FC

Nach Aussagen der Vereinsvorstände erhoffe man sich, dass zur Rückrunde, bis im Frühling kommenden Jahres, wieder trainiert werden kann und Spiele stattfinden können. Aktuell ist kaum Betrieb auf dem Sportplatz, legendlich trainieren die AH und die Jugendmannschaften bis zur E-Jugend auf dem Sommerberg. Durch den Ausbau der Gastronomie wünsche man sich reichlich Besucher an den Spieltagen, die auch nicht nur wegen des Fußballs auf den Sportplatz kommen. Ein weiteres Projekt ist für die Zukunft schon geplant: eine Neuverlegung des Kunstrasens.

Die Spendensuche läuft noch. Weitere Informationen unter:fc04guetenbach.de/