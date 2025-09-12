Sporthaussanierung in Gütenbach: Der FC arbeitet fast rund um die Uhr

Auf dem Sportplatz in Gütenbach werden täglich Sonderschichten geschoben. Viele Freiwillige arbeiten fleißig, um dem Sporthaus wieder Leben einzuhauchen.
Das Projekt Sporthaussanierung ist in Gütenbach schon lange Thema. Bereits vor der Corona-Zeit war klar, dass man handeln muss. Ein undichtes Dach, eine zu kleine Küche oder zu wenig Platz in den Kabinen für die Mannschaften ließen dem FC 04 Gütenbach keine andere Wahl. Ende vergangenes Jahres startete die Planung mit dem Architekturbüro Eva Schwär. Mit der Planung ist der FC nach eigener Aussage zufrieden, dennoch versuchen die Vereinsmitglieder, so viele Arbeiten wie möglich selbst zu erledigen, um möglichst kostensparend zu agieren. Lukas Faller, der zum Vorstandsteam gehört , erzählt über die Herausforderung und Zielsetzung der Sanierung.