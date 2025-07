Sporthalle in Dotternhausen

1 Eine rauchende Deckenlampe hat am Montag in einer Sporthalle die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. (Symbolfoto) Foto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com Eine defekte Deckenlampe hat am Montagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Verletzt wurde niemand.







Eine rauchende Deckenlampe hat am Montag, gegen 20.50 Uhr, in einer Sporthalle in der Schulstraße die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen.