Sporthandel auf Amazon Hechinger passt sich der Corona-Krise an

Hechingen - Da derzeit nur Individualsport wie Joggen möglich ist, leidet das Geschäft der Sporthändler ausgerechnet in den umsatzstarken Monaten. Denn auch das Weihnachtsgeschäft wird durch den Lockdown in diesem Monat bereits betroffen. Wie ist das einzige Sportgeschäft in Hechingen während des zweiten Lockdowns aufgestellt? Inhaber Andreas Dieringer spricht über seine Prognose zum Weihnachtsgeschäft, warum Amazon für ihn wichtig ist und über einen eigenen Online-Shop in unserem (SB+)-Artikel.