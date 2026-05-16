Sportfreunde Stiller in Stuttgart: Wilder Ritt durch 30 Jahre Sportis – „Danke für den Applaus, Applaus!“

Die Sportfreunde Stiller feiern energie- und emotionsgeladen 30 Jahre Bandgeschichte: Kritik, Bilder und Setlist vom ausverkauften Konzert in der Liederhalle.
Unermüdlich freundlich und lächelnd bewegt sich Peter Brugger, der Sänger und Gitarrist der Sportfreunde Stiller, an diesem Abend in der Liederhalle durch die Show. Unentwegt geht er über die Bühne, tanzt mal im und mit dem Publikum, singt eine Hymne nach der anderen, und nimmt seine Band, die mitgebrachten Musikerinnen und Musiker und Backgroundsängerinnen mit auf einen wilden Ritt durch drei Jahrzehnte Sportfreunde-Stiller-Musik.