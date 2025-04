Rund 50 Mitglieder konnte Jochen Ambacher zur Generalversammlung der Sportfreunde im Sportheim begrüßen. Der Vorstand Verwaltung zog laut seinem Bericht ein positives Fazit des vergangenen Vereinsjahres mit sportlichen Erfolgen, großer Einsatzbereitschaft und vielen gelungenen Veranstaltungen.

Im Rückblick wurden unter anderem der immer an Himmelfahrt stattfindende Bayrische Frühschoppen, die gelungene Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Altensteig und die Veranstaltung Anfang des Jahres mit Preisbinokel und Schlachtplatte hervorgehoben.

Gedenken an den langjährigen Vorsitzenden Hans Hauser

Mit Bedauern und sichtlich gerührt, berichtete er außerdem vom Tod des langjährigen Vorsitzenden des Vereines, Hans Hauser. Er war lange Zeit mit viel Energie an der Spitze des Vereines und dient auch heute noch als Vorbild.

Finanzen

Danach konnte die für die Finanzen zuständige Monika Schlecht über ein positives Ergebnis berichten, wobei auch Rücklagen für die anstehende Ersatzbeschaffung einer neuen Heizungsanlage gebildet werden konnten. Wolfgang Rettke bestätigte in seiner Funktion als Kassenprüfer die ordnungsgemäße Kassenführung und schlug der Versammlung die Entlastung des Vorstandes vor.

Sportliches

Jörg Hoffmann konnte in seiner Funktion als Vorstand Sport von einem bis jetzt sportlich erfolgreichen Jahr der aktiven Mannschaften berichten. Unter dem neuem Trainer Peter Steeb entwickelt sich die Mannschaft in die richtige Richtung und befindet sich aktuell auf dem 6. Platz. Dies konnte man auch aus dem positiven Bericht des Trainers hören, der von Jörg Hoffmann verlesen wurde. Außerdem wurde hervorgehoben, dass die Anzahl der eigenen Fans bei Auswärtsspielen beachtlich ist.

Jugendarbeit

Der Jugendleiter Marius Kubatzki berichtete über die Jugendarbeit und über die weiteren anstehenden Turniere und Unternehmungen zur Gewinnung neuer Fußballer.

Entlastung und Dank

Nach dem Grußwort des Ortsvorstehers Werner Koch führte er die Abstimmung zur Entlastung der Vorstandschaft durch. Diese wurde von der Versammlung einstimmig erteilt.

Nach den Ehrungen bedankte sich Jochen Ambacher bei den treuen Mitgliedern, bei den Sponsoren und bei seinen Vorstands- und Ausschusskollegen und wünschte dem Abend noch einen angenehmen Verlauf.

Ehrungen für langjährige treue Mitglieder

Im Rahmen der Mitgliederversammlung

wurden folgende Mitglieder für ihre treue Mitgliedschaft geehrt:

10 Jahre:

Stephanie Bohnet, Sebastian Genkinger, Rene Kromarek, Raphael Zepezauer, Daniel Bürkle

25 Jahre:

Markus Bäuerle, Giovanni Lombardi

40 Jahre:

Hubert Bauer, Thomas Bohnet, Erwin Gauss, Armin Hauser, Bernd Hauser, Hans-Jörg Waidelich