Der Vorsitzende Gerrit Höveler berichtete über das abgelaufene Vereinsjahr und insbesondere über den Kunstrasenbau, heißt es in einem Nachbericht.

Berichte der Abteilungen: Liudmila Benjelloun ließ einen Bericht über die Volleyballabteilung und Renate Wihler für die Sparte Gesundheitssport verlesen. Lia Krumm berichtete über den Frauenfußball und der sportliche Leiter Jean Rossetti über den Herrenfußball. Es war Rossettis letzter Auftritt, er trat als sportlicher Leiter zurück. Die Jugendleiter Jochen Weber und Tobias Zimmermann berichteten über ein ereignisreiches erstes Jahr des gemeinsamen Jugendfördervereins mit dem SV Liel/Niedereggenen. Tobias Zimmermann kündigte seinen Abschied aus familiären Gründen an.

Lesen Sie auch

Die Vereinskasse ist einwandfrei

Finanzen: Schatzmeisterin Rebecca Weiß präsentierte die Finanzen. Die Kassenprüfer Johannes und Robin Vomstein bescheinigten eine einwandfreie Vereinskasse.

Wahlen: Hiernach folgten Wahlen, die nicht turnusmäßig vorgesehen waren. Der zweite Vorsitzende Axel Block erklärte, dass er nicht mehr ausreichend Zeit für das Amt aufbringen könne. Er bot jedoch an, als Beisitzer weiterhin Teil des Vorstands zu sein und das Themenfeld Sponsoring zu betreuen, was die Versammlung bestätigte. Kai Fischer wurde als neuer zweiter Vorsitzender gewählt.

Ehrungen: Für 25 Jahre Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet wurden Vivienne Beha, Fabian Krause, Heike Krause, Philipp Müller, Kathrin Sommerhalter, Phil Sommerhalter, Jennyfer Fuchs und Stefan Ortstein; für 40 Jahre Mitgliedschaft (goldene Ehrennadel) Thomas Friese, Selma Riedl und Renate Sudhölter; für 50 Jahre Hans-Jürgen Behrschmidt, Rita König, Herbert Maier, Reinhold Maier und Rosemarie Meier; für 60 Jahre Mitgliedschaft Peter Tröndlin sowie für 70 Jahre Gert Schillinger.

Neuer Ehrenspielführer und neues Ehrenmitglied

Der zum Saisonende aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretene Nils Lehmann wurde vom Vorsitzenden in seiner Laudatio zum Ehrenspielführer des Vereins ernannt. Neun Jahre war Lehmann Kapitän der ersten Fußballmannschaft und feierte drei Aufstiege. „Wir verabschieden uns von einem Anführer, einen Kameraden, einem Vorbild. Heute sagen wir: Danke für Charakter. Danke für Führung. Danke für Loyalität“, sagte der Vorsitzende.

Zum Schluss sprach Höveler den Platzwart Ingolf Meier an. „Du bist Definition von Vereinstreue, Vereinsengagement und Ehrenamt.“ In einer langen Würdigung wurden Meiers Tätigkeiten in den vergangenen Jahrzehnten aufgezeigt und dieser zum Ehrenmitglied der Sportfreunde ernannt. Meier war Jugend- und Aktivspieler, Jugendbetreuer, ist noch für die Alten Herren aktiv und seit vielen Jahren Platzwart.

Auf einen Blick

Vorsitzender:

Gerrit Höveler

Kontakt:

www.sfschliengen.de