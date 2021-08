1 Gastgeber des Steinach-Pokalturniers ist Bezirksligist Sportfreunde Salzstetten, der in diesem Jahr seinn n 100-jähriges Jubiläum feiert (stehend von links): Holger Kreidler (1. Vorstand), Dein Smajovic (Trainer), Daniel Wehle (Co-Trainer), Jeff Rauschenberger, Pascal Ade, Daniel Pinjusic (Co-Trainer), Louis Kreidler, Moritz Plaumann, Haris Abdagic, Matthäus Stasch (Betreuer), (sitzend von links): Simon Kneißler, Manuel Friedel, Dominik Crncec, Joshua Blöchle, Julian Axt, Thomas Zimmermann, Joshua Luger, Daniel Friedel. Auf dem Bild fehlen Dino Abdagic, Pascal Potschien, Franco Rukavina, Lukasz Sral, Ivica Stojcevic und Dominik Weiß. Foto: Maier

Die Spannung steigt: Im Rahmen der 100-Jahrfeier wird bei den Sportfreunden in Salzstetten vom 6. bis 8. August das Steinach-Fußball-Pokalturnier ausgetragen, das den Zuschauern interessante Lokalkämpfe auf grünem Rasen bietet.

SF-Vorsitzender Holger Kreidler erwartet spannende Fußballspiele und freut sich auf dieses 42. Traditionsturnier just im Jubiläumsjahr seines Vereins: "Das passt zusammen." Acht Fußball-Mannschaften aus dem Steinach- und Waldachtal wetteifern drei Tage lang um den begehrten Pokal.Gruppe 1: SG Altheim-Grünmettstetten (Bezirksliga), SV Gündringen (Bezirksliga), SV Tumlingen-Hörschweiler (Kreisliga B), Phönix Pfalzgrafenweiler (Kreisliga A). Gruppe 2: SGM Talheim (Kreisliga A), SF Salzstetten (Bezirksliga), TSV Haiterbach (Bezirksliga) VfB Kickers Waldachtal (Kreisliga B).

Vier Bezirksligisten zählen zum Kreis der Favoriten: Allen voran Titelverteidiger TSV Haiterbach, der zuletzt zwei Mal in Folge das Turnier gewonnen hat. Nach Einschätzung des SF-Chefs zählt Abonnementssieger SV Gündringen als 13-facher Turniersieger auf jeden Fall zum engeren Favoritenkreis. "Es kommt darauf an, wie die Teams in der Urlaubszeit besetzt sein werden." Generell gelte: "Das Turnier hat seine eigenen Gesetze."

Einige Schlüsselspieler fehlen

Dem eigenen Team würde er bei Bestbesetzung schon gute Chancen einräumen: "Aber: Es fehlen einige Schlüsselspieler, so beispielsweise Spielertrainer Dein Smajovic und Co-Trainer Daniel Pinjusic." Somit ist diesmal das Team um Co-Trainer Daniel Wehle gefordert, die Ehre des Jubiläumsvereins hochzuhalten.

Bei den anderen Teams werden wegen Urlaubs ebenfalls Stammspieler fehlen. Teams aus dem Waldachtal erweitern das Teilnehmer-Spektrum. Erstmals darf Phönix Pfalzgrafenweiler willkommen geheißen werden. Das Turnier kommt gerade recht als Vorbereitung auf die neuen Spielrunde und Pokalspiele in zwei Wochen. Der Haupt-Sportplatz auf dem Sportgelände Wolfäcker in Salzstetten befindet sich in einem Top-Zustand. Holger Kreidler: "Ich hoffe auf faire Spiele und, dass alles ohne Verletzungen abgeht." Überhaupt: "Der Geist des Fußballsports soll beleben und die Kameradschaft unter den Mannschaften im Sinne der Turnierbegründer fördern." Die Turnierleitung liegt in den Händen von Matthäus "Matze" Stasch. Die Turnieraufsicht wurde Rudolf Kittel, dem Bezirksliga-Staffelleiter, übertragen. Die Spielzeit beträgt jeweils zwei Mal 25 Minuten.