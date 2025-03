Wolfgang Fahrner wurde bei der Jahreshauptversammlung der Sportfreunde Salzstetten am vergangenen Samstag nach 36 Jahren als Vorstand Schriftführer vom ersten Vorsitzenden Holger Kreidler verabschiedet.

Seit 1989 hatte er das Amt mit großem Engagement und Organisationstalent inne und maßgeblich zum Erfolg des Vereins beigetragen. Seine sorgfältige Dokumentation und seine Rolle als Bindeglied zwischen Vorstand und Mitgliedern waren von unschätzbarem Wert, wie die Sportfreunde informieren.

Zahlreiche Auszeichnungen

Er bekam in dieser Zeit die Ehrennadeln in Bronze, Silber und in Gold, zudem erhielt er die WLSB Ehrennadeln in Bronze, Silber und in Gold.

Beim Jubiläum zum 100 -jährigen Vereinsbestehe wurde er am 16. Oktober 2021 beim Festbankett im Gemeindesaal aufgrund seiner Verdienste bereits frühzeitig zum Ehrenmitglied der Sportfreunde Salzstetten ernannt. An diesem Tag wurde ihm zudem vom Sportkreispräsidenten Alfred Schweizer der Sportkreis-Ehrenbrief verliehen.

Im Namen des gesamten Vereins dankten der 1. Vorstand Holger Kreidler und die Mitglieder Wolfgang Fahrner für seine herausragende Arbeit mit langem stehendem Applaus und überreichten ihm Geschenke zur Würdigung seiner Verdienste. In seiner Abschiedsrede betonte er seine Dankbarkeit und wünschte dem Verein weiterhin viel Erfolg.

Marcel Schuh übernimmt

Mit der Verabschiedung von Wolfgang Fahrner übernimmt Marcel Schuh das Amt des Schriftführers. Marcel Schuh, der sich bereits durch seine engagierte Arbeit bei der Abteilung Tennis im Verein ausgezeichnet hat, wird die Aufgaben mit frischem Blick und hoher Kompetenz fortführen. „Der Vorstand freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihm und ist zuversichtlich, dass er das Amt genauso erfolgreich führen wird wie sein Vorgänger“, wie es in einer Mitteilung heißt.