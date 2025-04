In der fast voll besetzten Gaststätte Zollernblick in Salzstetten blickten die Sportfreunde auf ein eher ruhiges Jahr zurück.

Es standen zwar keine Wahlen an, aber im Mittelpunkt stand der Abschied von Vereins-Ikone Wolfgang Fahrner, der nach 36 Jahren als Schriftführer in der Vorstandschaft sein Amt in jüngere Hände, an Marcel Schuh übergab (wir berichteten). Ein Fulltimejob, so Holger Kreidler, sei es einen Verein mit einer drei Hektar großen Sportanlage mit Sportgaststätte inklusive Pächter- Wohnung und dem Breitensport aufrecht zu erhalten.

Ein starkes Team

Dies geht nur im Team. Hierbei hob er das Rasenpflegeteam mit seinem Macher Jürgen Rau hervor. Auch die Vorstandschaft allen voran mit Roger Ganszki ist als Vorstand Finanzen nicht wegzudenken, welcher eine hohe sechsstellige Zahl zu verwalten hatte und zudem als Mitgliederverwalter erfreulicherweise eine steigende Mitgliederzahl auf 336 vorweisen konnte. Da er niemand vergessen wollte, dankte er sämtlichen Abteilungsleitern und tätigen Personen, die dazu beigetragen haben, dass der Verein funktioniere.

Künftig gibt es eine große Anzeigentafel

Das Sportgelände wird aufgewertet

„Im Jahr 2025 wollen wir unseren Werbepartnern eine weitere Möglichkeit anbieten“, konstatierte Kreidler. Eine professionelle Anzeigentafel mit LED-Ergebnis-Anzeige ist in der Planung. Zudem wird das Sportgelände aufgewertet. Die Anzeigetafel wird mit Werbeflächen für Sponsoren ergänzt. „Diese Werbeflächen haben auf dem Fußballplatz die höchste Werbewirksamkeit, denn aufgrund der Spielzeitanzeige schaut jeder alle paar Minuten auf die Anzeigetafel“, so Holger Kreidler. Auch der zweite Vorsitzende Freddy Hassel ist in diesem Projekt integriert.

Abteilung Fußball Matthäus (Matze) Stasch berichtete über die Abteilung Fußball. Die erste Mannschaft brauchte eine lange Anlaufzeit um sich in der Bezirksliga im ersten Jahr nach dem Bezirks-Zusammenschluss Calw/Nördlicher Schwarzwald zu Nordschwarzwald akklimatisieren. Zu viele Niederlagen brachten die Mannschaft fast aussichtslos ins Hintertreffen. Die Wende kam mit einem 7:1 Sieg in Gündringen von da an lief es ganz ordentlich und man brachte sehr viele beachtliche Ergebnisse zustande. Man ist wieder auf Tuchfüllung zum rettenden Ufer. Sollte es nicht reichen, wäre dies kein Beinbruch, denn in der Winterpause einigte sich der Verein auf ein weiteres Jahr mit dem Trainergespann Bühler/Wehle.

Die Kreisliga B Mannschaft wird auch in der nächsten Saison SGM Salzstetten-Tumlingen/ Hörschweiler heißen.

Abteilung Tischtennis Abteilungsleiter Daniel Kreidler war verhindert, weshalb Freddy Hassel den Bericht verlas. Die Tischtennismannschaft nimmt mit drei Mannschaften jeweils in der Bezirksliga, in der Bezirksklasse und in der Kreisliga sehr erfolgreich am Spielbetrieb teil. Das Interesse der Kinder ist sehr groß. Im Schnitt nehmen 15 bis 22 Kinder am Jugendtraining Teil. Vor allem durch die Kooperation mit der Grundschule Salzstetten wurden die Kinder in die Halle gelockt.

Abteilung Tennis Abteilungsleiter Dieter Axt verlas den Bericht der Abteilung Tennis, welche unter dem SV Waldachtal aufläuft. Der SV Waldachtal spielte 2024 sowohl in der Sommer-, wie auch in der Wintersaison als Spielgemeinschaft Cresbach/ Lützenhardt/ Salzstetten. Die Spiele fanden auf allen Plätzen der drei Ortschaften statt. Insgesamt nahmen acht Mannschaften in fast allen Altersklassen teil.

Abteilung Turnen Conny Klink wurde durch Hannelore Kreidler vertreten. Eine Bereicherung in dieser Abteilung ist Yoga. Die Übungsleiterinnen Martina Klink und Martina Dettling haben den Bereich Yoga fachmännisch in der Hand.

Neuer Verein „JFV Steinachtal/Waldachtal“ im Jugendbereich

Die Jugend Jugendleiter Matthias Klink informierte, dass aus den Jugendmannschaften der Vereine SGM Waldachtal, mit den Vereinen der SG Steinachtal seit April 2024 ein neuer Verein „JFV Steinachtal/Waldachtal“ gegründet wurde.

Ehrungen bei den Sportfreunden Salzstetten

Ehrungen

gab es in der Hauptversammlung der Sportfreunde Salzstetten.

Für 20-jährige Mitgliedschaft

(Urkunde und Ehrennadel in Bronze): Steffen Kübler, Mario Kreidler, Christoph Sadzik, Christopher Beil, Matthias Rottenburger.

Für 30-jährige Mitgliedschaft

(Urkunde und Ehrennadel in Silber): Sebastian Dittbrenner, Carsten Fischer, Dirk Fröhlich und Jürgen Schmid.

Für 40-jährige Mitgliedschaft

(Urkunde + Ehrennadel in Gold): Klaus Kreidler, Markus Kreidler.

Ehrenmitglieder:

Kurt Thurau, Gudrun Dettling , Liesel Dittbrenner und Ute Seidel.