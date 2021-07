2 Das Sportheim mit dem Restaurant Zollernblick ist ein Aushängeschild für die Sportfreunde Salzstetten, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiern können. Foto: Maier

100 Jahre Tradition: Dieses Motto wählten die Sportfreunde Salzstetten für ihr Jubiläumsjahr 2021. Drei Tage lang steht der Fußballsport auf dem Sportgelände Wolfäcker im Fokus der Zuschauer, die zahlreich erwartet werden.

Waldachtal-Salzstetten - Das runde Leder rollt zum Auftakt der 100-Jahrfeier. Ein Besucher-Magnet dürfte das Steinach-Fußball-Pokalturnier allemal werden, weil es vom 6. bis 8. August interessante Lokalkämpfe verspricht. Im Rahmenprogramm bieten die Sportfreunde neben Essen- und Getränke-Angeboten samt Kaffee- und Kuchenbar im Festzelt am Samstagabend DJ-Musik und ein Feuerwerk und am Sonntag ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Salzstetten.

Stolz auf die Sportanlagen

Für acht Fußball-Mannschaften kommt es zum Kräftemessen: SG Altheim-Grünmettstetten, SGM Talheim, SV Tumlingen-Hörschweiler, VfB Kickers Waldachtal, Phönix Pfalzgrafenweiler, TSV Haiterbach, SV Gündringen und Sportfreunde Salzstetten. Die ersten Begegnungen des Turniers werden am Freitag, 6. August, angepfiffen: 17.15 Uhr Altheim-Grünmettstetten – Gündringen, 18.15 Uhr Talheim – Salzstetten, 19.15 Uhr Tumlingen-Hörschweiler – Pfalzgrafenweiler, 20.15 Uhr Haiterbach – Kickers Waldachtal. Fortgesetzt werden die Gruppenspiele am Samstag, 7. August, ab 12.45 Uhr und am Sonntag, 8. August, um 10 Uhr mit den Finalspielen.

Stolz ist der über 300 Mitglieder zählende Sportverein Salzstetten auf seine drei Hektar großen Sportanlagen, die im Bezirk zu den besten und schönsten zählen. Die Mitgliederzahl, die 2008/09 einmal bei beachtlichen 514 lag, kletterte im Jahr 2019 wieder um zwei auf 350. Die Mitgliederzahlen der Abteilungen: Fußball 193, Tischtennis 86, Tennis 59, Frauenturnen 29. Vor allem im Jugendbereich, so Finanzchef Roger Ganszki und Vorsitzender Holger Kreidler bei der letztjährigen Hauptversammlung, müssten wieder mehr Mitglieder gewonnen werden. Höhenflüge bis in die Landesliga erreichten die Fußballspieler. Als amtierender Bezirksliga-Vizemeister, nach Corona-bedingtem Abbruch, ist das Dein-Smajovic-Team das aktuelle Zugpferd im Sportverein. Wenig nach stehen die Tennis- und Tischtennissportler, die auch schon große Erfolge erzielten. Dem Breitensport hat sich der Jubiläumsverein seit Jahrzehnten verschrieben: Seit 55 Jahren sind beispielsweise die Turnerfrauen aktiv. Professionell gemacht ist das Vereinsmagazin "Pfiff", das zu den Heimspielen aufgelegt wird. Das Sportmagazin erscheint seit 22 Jahren.

Großer Dank

Vorsitzender Holger Kreidler (63), der den Sportverein mit Herzblut führt, sieht sich allen Ehrenamtlichen, Arbeitskräften, die unzählige Stunden tätig waren, und den 74 Sponsoren zu großem Dank verpflichtet: "Idealisten sind notwendig, um da zu stehen, wo die Sportfreunde Salzstetten heute stehen." Allen voran die aktuelle Vorstandschaft mit langjährigen Aktivposten: Vorsitzender Holger Kreidler, Vize Andreas Müller, Schatzmeister Roger Ganszki und Schriftführer Wolfgang Fahrner. Was wäre der Sportverein ohne diese engagierten Führungskräfte und ohne seinen langjährigen Finanzfachmann Roger Ganszki, der eine fast sechsstellige Summe verwaltet. Eine Lücke reißt der inzwischen ausgeschiedene Vize-Vorsitzende und Fußball-Abteilungsleiter Andy Müller, der nach 20 Jahren für Führungspositionen nicht mehr zur Verfügung stehen kann.

Sehr ins Zeug legen sich auch die Abteilungsleiter: Fußball: Holger Kreidler und Louis Kreidler, Tennis: Dieter Axt, Tischtennis: Daniel Kreidler und Frauenturnen: Brigitte Klink.

Nach dem 1921 ein Fußballverein gegründet wurde, kam es nach dem Zweiten Weltkrieg 1950 zur Wiedergründung mit 44 Aktiven und 15 passiven Mitgliedern. Heinz Luger leitete die Geschicke des Sportvereins von 1957 bis 1966. Unter dem folgenden Vorsitzenden Karl Gunkel wurde die Schaffung des heutigen Sportgeländes in Angriff genommen. 1966/67 entstand der Sportplatz Wolf­äcker, dessen Einweihung mit einem Werbespiel der Stuttgarter Kickers gegen Freudenstadt gefeiert wurde. Bei einem späteren Anlass gastierte auch Bundesligist VfB Stuttgart.

Weichen wurden 1974 gestellt

Anfangs 1974 stellten Altbürgermeister Anton Hönle und SF-Vorsitzender Heiner Luz die Weichen für den Bau des Sportheims. Am 1975 begonnenen Vorhaben leisteten Vereinsmitglieder in 27 Monaten über 7000 Arbeitsstunden, allen voran Spitzenreiter, Zugpferd und Fußball-Abteilungsleiter Siegfried Kreidler. An den 1980 fertiggestellten attraktiven Neubau wurden 1983/84 eine Pächter-Wohnung, eine weitere Garage und Funktionsräume angebaut. Auf zehn Jahre Günter Vees folgte im Jahr 2000 Holger Kreidler als Vorsitzender, der mit seinem Stellvertreter Andy Müller maßgeblich am Umbau des Hartplatzes zu einem Rasenplatz beteiligt war. In den darauf folgenden Jahren kümmerte sich Kreidler mit seinem Team um die Renovierung und Modernisierung des in die Jahre gekommenen Vereinsheims und der Schaffung des modernen Sportheim-Restaurants Zollernblick. 2014 konnte der neu geschaffene Wintergarten seiner Bestimmung übergeben werden.

Aktuell hat der Sportverein ein großes Problem an der Backe: Nach wie vor ist man auf der Suche nach einem fachlich qualifizierten Pächter für das "Zollernblick" samt 100 Quadratmeter großer Pächter-Wohnung. Kreidler sagt: "Gerade die Corona-Zeit macht es uns nicht leicht, einen Pächter zu finden." Eine gute Neubesetzung ist dem Vorsitzenden ein Herzensanliegen und eine große Sorge, wohlwissend, dass das Sportheim zum einen der Dreh- und Angelpunkt für das Vereinsleben ist und auch ein wirtschaftliches Standbein für den Sportverein.

Das eigentliche Jubiläumsfest der Sportfreunde Salzstetten soll am Samstag, 16. Oktober, im Gemeindesaal mit Festakt und Unterhaltungs- und Tanzabend stattfinden.