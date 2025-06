Sportfreunde feiern Fest: Am Neukircher Strand ist nicht nur sportlich was geboten

Ein Sandstrand mit Liegestuhl und dazu die Strandbar mit Cocktails oder Slush-Eis konnte man finden, auch ein Strandvesper stand beim Sportfest der Sportfreunde Neukirch auf dem Programm. Und nicht zuletzt wurde eine neue Sportart erstmals praktiziert: Beachsoccer, also Fußball am Sandstrand. Großes Glück hatten die Sportfreunde dabei mit dem Sommerwetter und strahlendem Sonnenschein, der die Strand-Atmosphäre unterstrich.

Gemütlich begann das Fest am Mittwochabend mit einer Party, bei der auch die Teams für das Gerümpelturnier am Donnerstag ausgelost wurden. Parallel zum Turnier gab es die inzwischen auch schon traditionelle Mini-EM. Rund 40 Kinder in immer wieder ausgelosten „Nationalmannschaften“ hatten einen riesigen Spaß. Den Abschluss bildete am Abend mit den gut gelaunten Spielern des Gerümpelturniers eine Party mit DJ.

Auch am Freitag stand mit dem Ü35-Turnier wieder Fußball auf dem Programm. Die Mannschaft, die teils aus noch aktiven und teils aus AH-Spielern bestand, siegte dabei über die Gäste aus Wolterdingen. Zudem gab es das innovative „Strandwerkervesper“, bei dem leichte Kost wie Wraps, Tomaten, Mozzarella und Ähnliches auf dem Speiseplan stand. Für die hervorragende Stimmung sorgten einmal mehr „Die vier luschdige drei und Band“.

Am Samstag wurde dann eine für Neukirch ganz neue Sportart präsentiert: Beachsoccer. Dafür wurde der Kunstrasen auf dem Kleinspielfeld mit einer dicken Sandschicht bedeckt. Gespielt wurde dann Fußball wie am Strand. Auch bei diesem Turnier mit wechselnden Spielern in den Teams war die Beteiligung mit 35 Fußballern sehr gut. Im Mittelpunkt stand einmal mehr der große Spaß an einer neuen Art, Fußball zu spielen.

Von Kindern bis zu Aktiven

Ganz begeistert zeigte sich auch Vorsitzender Dirk Hofmeier über die Tatsache, dass es keinerlei Altersbegrenzung gab und damit in den Teams Kinder genauso beteiligt waren wie aktive Spieler, sogar aus der Mannschaft, die gerade erst die Meisterschaft in der Kreisliga A gewonnen hatte. Am Abend ging es am „Neukircher Strand“ mit der Party mit DJ Karl Schlagerfeld weiter.

Sonntags geht’s nach Italien

Und immer noch bei strahlendem Sonnenschein folgte der Sonntag. Offensichtlich war man inzwischen an der italienischen Adria gelandet, denn zum Mittagessen gab es italienische Spezialitäten von „Pasta Schock by Passion Anca“. Zu sehen gab es verschiedene Jugend-Spielen.

Und so konnte Dirk Hofmeier am Ende eine durchweg positive Bilanz vom Sportfest 2025 ziehen.

Für den neuen Kunstrasen

Spendenaktion

Das Sportfest bot für die Besucher auch eine Gelegenheit, sich am neuen Kunstrasen der Sportfreunde Neukirch zu beteiligen. Denn der muss für rund 300 000 Euro saniert werden. Die Sportfreunde bieten nun an, symbolisch Parzellen auf dem Kunstrasen des Sportplatzes zu erwerben. Die Beträge beginnen bei 20 Euro. Anstoßpunkt, Elf-Meter-Punkte und Ecken sind bereits vergeben. Beteiligen kann man sich unter sportfreunde-neukirch.fussball-kunstrasen.de.