Der Vorsitzende Jens Wizemann, verantwortlich für Spielbetrieb und Marketing, erklärte, man habe sich mit dem Start in die laufende Saison 2024/25 „in einer neuen Welt wiedergefunden“.

Infolge der Zusammenlegung der Fußballbezirke Schwarzwald und Zollern treffe man auf neue Mannschaften und lerne neue Sportstätten kennen, die sich fast überwiegend in einem Top-Zustand präsentierten.

Lesen Sie auch

Bei den Sanierungen hoffen die Bitzer Sportler auf Unterstützung

Spielleiter Marcel Uhlig skizzierte zusammen mit Wizemann den schwierigen Saisonverlauf der ersten Mannschaft. Kassenwart Karl-Heinz Hailfinger fand sich nach eigener Aussage in der für einen Finanzmenschen misslichen Situation wieder, ein Minus vermelden zu müssen. Als einen Grund für das Defizit von etwa von 3000 Euro nannte er einige Sanierungen.

Unsere Empfehlung für Sie Sportfreunde Bitz Die Pechsträhne wollte 2024 partout nicht abreißen Der Gemeinderat Bitz hat den Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlagen erhöht – und greift so seinem Sportfreunde-Verein unter die Arme.

Vordringliches Projekt ist derzeit die energetische Sanierung des Duschbetriebs mittels Solarzellen und eine Umrüstung der Flutlichtanlage auf Leuchtdioden. Bei der Umsetzung dieser Vorhaben hofft der Verein auf die Unterstützung der Gemeinde.

Im sportlichen Bereich sollen in der nächsten Saison der Kader durch Neuzugänge ergänzt und die A-Jugendlichen weiter integriert werden.

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksliga-Partie beim SV Bubsheim Die Sportfreunde Bitz müssen absagen Die Sportfreunde können aus Spielermangel nicht zum SV Bubsheim reisen. Die Punkte gehen wohl am grünen Tisch an den Tabellenfünften.

104 Kinder und Jugendliche zählt der Sportverein derzeit in seinen Reihen

Linda Uhlig, die ihr Amt in der Jugendabteilung zum Saisonende abgeben wird, verwies auf zufriedenstellende sportliche Ergebnisse. Derzeit trainierten 104 Kinder und Jugendliche in fünf verschiedenen Altersgruppen und nähmen am Spielbetrieb teil.

Die Sportfreunde möchten weiterhin an ihren Turnieren festhalten. Jens Wizemann dankte Linda Uhlig für die Arbeit, die sie in den vergangenen neun Jahren als Jugendleiterin geleistet habe. Ihre Nachfolgerin wird ihre Tätigkeit Anfang 2026 aufnehmen.

Wizemann und Josef Beck, der für Verwaltung und Organisation verantwortlich zeichnet, wurden wiedergewählt. Linda Uhlig wird das Amt der Jugendleiterin kommissarisch bis Ende des Jahres versehen. Marcel Uhlig wurde im Amt des Spielleiters bestätigt. Alle Voten fielen einstimmig aus.

32 Jahre lang war Joachim Daebel Ausschussmitglied, neun davon davon Jugendleiter und acht Vorsitzender – nun nahm er seinen Abschied. Karl Lay wurde für 70, Josef Beck für 55, Wolfgang Ziemen für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt.