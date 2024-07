Sportfest in Monakam: „Pfalz Bären“ nehmen Pokal wieder mit

1 Auch die Jüngsten hatten Spaß beim Tauziehen und beim Sportabzeichen. Foto: Albert M. Kraushaar

Beim Tauziehwettbewerb in Monakam feuern die vielen Besucher die starken Männer an. Der Sport hat im Ort eine lange Tradition.









Fünf Männer aus der Pfalz stellten sich konzentriert am Seil auf, den Blick auf die Rolle und den Ziehgalgen gerichtet, dahinter eine Gitterbox gefüllt mit Pflastersteinen. Das Gewicht von 333 Kilogramm stand der Fünfergruppe gegenüber und dann das Kommando los! Beim Griff an das Tau traten die Adern hervor, die Mannschaft legte sich in perfekter Harmonie gegen das Gewicht, Absätze bohrten sich in den Rasen. Die Muskelberge der Männer drohten die T-Shirts zu sprengen.