Die Finalspiele liefen am Montagabend vor zahlreichen Zuschauern. Der Gaudiwettbewerb war aufgrund eines tragischen Unfalles am Samstagabend (wir berichteten) nicht weitergeführt worden, diese Punkte zählten nicht ins Gesamtergebnis.

Bei den spannenden Finalspielen kämpften die Finalisten „Biergässler“, „Orlando Bierrates“, „Arminia Bienenfeld“ und „Oldy but Goldy“ um den heißbegehrten Pokal. Die letztjährigen Sieger, die Dörlinbacher Hobbymannschaft „Oldy but Goldy“, setzten sich gegen die vergangenes Jahr Zweitplatzierten, die Dörlinbacher Hobbymannschaft „Arminia Bienenfeld“, mit 1:0 durch. Mit lauten Jubelschreien wurde der Pokal in Empfang genommen.

Beim 800-Mark-Schuss-Wettbewerb, den Speerwurfweltmeister Johannes Vetter eröffnete, gewann Daniel Ohnemus das Preisgeld. Das Einlagenspiel am Sonntagnachmittag, F-Junioren gegen ihre Mütter, entschieden die Junioren mit 5:4 für sich. Über den Hauptpreis der Tombola in Höhe von 1949 Euro freute sich die Dörlinbacherin Luisa Breig.

Die Gäste verweilten bis in die Abendstunden im Schluchwaldstadion. Der stark einsetzende Regen, der nach den Finalspielen begonnen hatte, konnte die Besucher nicht vertreiben, sie saßen alle im Trockenen.

In diesem Jahr stehen folgende weitere Veranstaltungen des SV Dörlinbach an: Am 11. Oktober läuft ein Oktoberfest im Vereinsheim, zudem gibt’s am 13. Dezember erneut einen Weihnachtsmarkt im Schluchwaldstadion.