Sportfest Emmingen: Drei Tage Sport, Spiel und Spaß auf dem Emminger Hochwasen

Die Sportfreunde Emmingen luden zu ihrem Sportfest auf dem Emminger Hochwasen ein. Nicht nur für Fußballbegeisterte war viel geboten.

Drei Tage Sonne, Sport, Spiel und Spaß für Jung und Alt waren beim Sportfest der Emminger Sportfreunde geboten. Der Freitagabend begann mit einem Einlage-Spiel der AH der Sportfreunde Emmingen und des SV Pfrondorf/Mindersbach. Das Spiel endete 3:1 für die SFE.

Ein besonderes Highlight an diesem Abend war die Meister-Wimpel-Übergabe an die D-Junioren der SGM Oberes Nagoldtal, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Die Jungs und Mädels hatten sich den Applaus der vielen Zuschauer hoch verdient - eine klasse Mannschaft um das Trainerteam Jürgen Fischer, Thomas Zündel und Markus Renz. Mit 31:3 Toren, sechs Siegen und einem Unentschieden holten sie sich verdient die Meisterschaft.

Spieler trotzen der großen Hitze

Der Samstag stand ganz im Zeichen des Fußballs. Beim traditionelle Fleckenturnier trotzten die Spieler der großen Hitze und zeigten spannende Spiele bis zum Schluss. Am Ende waren die Mannschaften „Armut Katzensteig“ und die Bändleskicker punktgleich, so dass ein Elfmeterschießen entscheiden musste. Dieses konnten die Bändleskicker für sich entscheiden und sicherten sich somit nach mehr als zwanzig Jahren erstmals wieder den Fleckenmeistertitel. 16 Mannschaften kämpfen dann bei spannenden Duellen um den Sieg im Elfmeterschießen. Publik Viewing wurde im voll besetzten Zelt angeboten. Tolle Stimmung herrschte beim Sieg der deutschen Nationalmannschaft.

Der Sonntag stand im Zeichen der Familie

Am Sonntag stand der Familientag auf dem Programm. Die Tanzkidds der SFE begeisterten die Zuschauer mit ihren Tänzen auf dem Sportplatz und wurden mit viel Beifall belohnt. Die SFE-Kinderolympiade war ein toller Erfolg. Das Organisationsteam um Nicole Fischer und Katja Grötzinger konnte circa 60 begeisterte Kinder begrüßen. Diese ließen sich nicht von der großen Hitze abhalten und absolvierten die verschiedensten Stationen wie Hüpfburg, Hindernissparcour, Feuerwehrstation, Kinderschminken und noch vieles mehr. Jedes Kind bekam ein Eis und eine Überraschung. Der Dank galt allen Helferinnen und Helfern, den Sponsoren und allen Gästen.

Weitere Informationen zu den Sportfreunden Emmingen gibt es im Internet unter www.sportfreunde-emmingen.de.