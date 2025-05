1 Am 19. Juli wird der Obere Marktplatz zur Biathlon-Arena. In Zusammenarbeit mit Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch und im Rahmen der deutschlandweiten Biathlon-Tour richtet der Sportkreis Freudenstadt in Kooperation mit der Stadt Freudenstadt dort die erste Biathlonstaffel-Kreismeisterschaft aus. Foto: Lothar Schwark

Für die Biathlon-Tour, die am 19. Juli auf dem Oberen Marktplatz Halt macht, kooperieren der Sportkreis und die Stadt Freudenstadt. Teams können sich bereits jetzt zu der Spaßveranstaltung anmelden.









In Zusammenarbeit mit Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch und im Rahmen der deutschlandweiten Biathlon-Tour richtet der Sportkreis Freudenstadt in Kooperation mit der Stadt Freudenstadt am Samstag, 19. Juli, die erste Biathlonstaffel-Kreismeisterschaft auf dem Oberen Marktplatz aus.